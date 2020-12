Wasilków. Pięciu radnych Wasilkowa uchwaliło budżet na 2021 rok

Grudzień 30, 2020

źródło: UM Wasilków źródło: UM Wasilków

Wasilków ma już budżet na nowy 2021 rok. Budżet określany przez część radnych jako „koncert życzeń”.

Dochody w przyszłym roku mają wynieść ok. 129,7 mln złotych, a wydatki ok. 141,5 mln złotych. Zakładany deficyt to ok. 11,8 mln złotych; ok 9 mln złotych ma zostać pokrytych z kredytu, a reszta z wolnych środków.

W przyszłorocznym budżecie Wasilkowa znalazło się 60 inwestycji o łącznej wartości ponad 55 mln złotych. 15 mln złotych będzie kosztowała przebudowa zalewu w Wasilkowie, po ok. 5 mln złotych budowa świetlic w Osowiczach i Sochoniach, prawie 11 mln złotych budowa przedszkola Słonecznego, a ponad 4,5 mln złotych budowa ronda u zbiegu ulic Kościelnej i Polnej w Wasilkowie.

– Zakładamy realizację wielu zadań, na które czekają mieszkańcy – powiedział burmistrz Adrian Łuckiewicz. Zaznaczył przy tym, że na część z nich samorząd będzie się starał o pozyskanie środków zewnętrznych.

Radni zarzucali burmistrzowi zbyt ambitny budżet, sztuczny, koncert życzeń.

– Ja się boję, że my przeinwestujemy i będziemy walić głową w sufit – powiedział przewodniczący Jarosław Zalejski.

Mimo wielogodzinnej dyskusji dziewięciu radnych wstrzymało się od głosu. Budżet został uchwalony pięcioma głosami. (mt/mc)