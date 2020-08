Wasilków. Ostatnie tygodnie na zgłaszanie projektów do budżetu obywatelskiego

Sierpień 13, 2020

fot. Małgorzata Turecka

Tylko do końca sierpnia można zgłaszać projekty do przyszłorocznego budżetu obywatelskiego Wasilkowa. Do rozdysponowania jest 350 tys. złotych, z czego 240 tys. przeznaczono na projekty ogólnomiejskie, 110 tys. zł na projekty sołeckie.

W przypadku projektu ogólnomiejskiego wnioskodawcą może być osoba mieszkająca w mieście Wasilków, a projektu sołeckiego mieszkaniec sołectwa, którego projekt dotyczy. Do projektu ogólnomiejskiego wymagane jest złożenie listy poparcia dziesięciu mieszkańców Gminy Wasilków.

Kosztorys zgłoszonego projektu miejskiego nie może przekroczyć 100 tys. złotych, a sołeckiego 22 tys. złotych.

Głosowanie odbędzie się między 22 września a 2 października 2020 r. Każdy mieszkaniec gminy Wasilków będzie mógł zagłosować na jeden projekt sołecki i jeden projekt ogólnomiejski. Do realizacji skierowane zostaną projekty w kolejności ilości uzyskanych głosów (od największej liczby do najmniejszej), do wyczerpania całej kwoty budżetu obywatelskiego. (mt/mc)