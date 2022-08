Wasilków. Objazdy z powodu remontu na głównej ulicy

Sierpień 16, 2022

fot. Małgorzata Turecka fot. Małgorzata Turecka

Ponad miesiąc potrwają prace drogowe na głównej ulicy w Wasilkowie. Na rondzie przy cerkwi rozpoczęto naprawę nawierzchni.

Rondo przy cerkwi – odcinek ul. Białostockiej od Kupieckiej do Mickiewicza oraz część Kościelnej i Rynek Kilińskiego w Wasilkowie są wyłączone z ruchu do 20 września.

Przeglądy wykazały bardzo istotne usterki nawierzchni wykonanej z kostki granitowej. Konieczne jest wykonanie napraw przed upływem gwarancji, która mija w październiku.

Wykonawca wyznaczył oddzielne trasy objazdowe – dla autobusów oraz samochodów osobowych.

Rozdzielenie objazdów pozwoli na rozlokowanie ruchu pojazdów i nie powinno doprowadzić do większych utrudnień. (hk)

Objazd autobusy:

Linia BKM nr 100

W kierunku do Świętej Wody pojedzie trasą zastępczą przez Białostocką, Kupiecką, Wojtachowską, Kościelną, Polną, Grodzieńską w kierunku do Świętej Wody. Trasa powrotna to Grodzieńska, Podleśna, Kościelna, Wojtachowska, Kupiecka, Białostocka w kierunku Białegostoku.

Linia BKM nr 102

Trasa od Sochoń w kierunku Wasilkowa zostanie skrócona – ostatnim przystankiem będzie pętla przy ul. Żwirowej. Jednocześnie będzie to pierwszy przystanek w kierunku Sochoń.

Linia BKM nr 122

Trasa będzie przebiegała ul. Białostocką, Kupiecką, Wojtachowską, Kościelną Polną, Grodzieńską do pętli przy ul. Rabczyńskiego przy cmentarzu. Trasa powrotna to: Grodzieńska, Podleśna, Kościelna, Wojtachowska, Kupiecka, Białostocka.

Linia BKM nr 108

W czasie remontu ronda nie będzie dojeżdżała do Wasilkowa i zakończy się na pętli w Nowodworcach (obok remizy OSP). Jednocześnie będzie to pierwszy przystanek w kierunku do Białegostoku.

Linia wewnętrzna W1

Ze Studzianek trasa będzie prowadziła przez ulice: 11 Listopada, Podleśną, Kościelną, Polną, Grodzieńską, Mickiewicza, Kościelną, Polną do pętli przy ul. Żwirowej.

Uwaga! Przystankiem, który umożliwi przesiadkę do autobusu BKM będzie przystanek przy ul. Kościelnej, przy blokach mieszkalnych.

Do Studzianek trasa będzie prowadziła od pętli przy ul. Żwirowej przez ul. Żwirową, Polną, Grodzieńską, Mickiewicza, Kościelną, Polną, Grodzieńską, 11 Listopada.

Uwaga! Przystankiem, który umożliwi przesiadkę z autobusu BKM będzie przystanek przy ul. Kościelnej, naprzeciwko kościoła pw. Przemienienia Pańskiego.

Linia wewnętrzna W3

Od strony Jurowiec trasa będzie przebiegała ul. Jurowiecką, Spożywczą, Polną Kościelną, Mickiewicza, ul. Grodzieńską, Polną.

SAMOCHODY OSOBOWE ORAZ RUCH TRANZYTOWY

Jadąc od strony Białegostoku na rondzie u zbiegu ulic Białostockiej i Jurowieckiej pojazdy powinny poruszać się ul. Jurowiecką, ul. Spożywczą i Elektryczną, Wojtachowską, Polną, Grodzieńską, podobnie w przeciwnym kierunku, czyli do Białegostoku.