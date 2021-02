Wasilków, Mońki. Kolejne gminy podnoszą ceny za wywóz śmieci

Luty 12, 2021

fot. Małgorzata Turecka fot. Małgorzata Turecka

Mieszkańcy Wasilkowa zapłacą więcej za wywóz śmieci. Opłaty wzrosną z 12 do 20 złotych za osobę za odpady segregowane. Natomiast za brak segregacji trzeba będzie zapłacić 40 złotych.

Burmistrz Wasilkowa, na wniosek którego zwołano nadzwyczajną sesję, chciał podwyżki do 25 złotych za osobę. Przekonywał radnych, że jest to konieczne, by system się bilansował. Według wyliczeń urzędników po uchwalonej podwyżce do systemu trzeba będzie dopłacić z kasy urzędu blisko 1 mln złotych.

Więcej za odbiór odpadów zapłacą także mieszkańcy Moniek. Od pierwszego kwietnia opłata wyniesie 24 złote od osoby za śmieci posegregowane. Trzy razy więcej zapłacą ci, którzy nie będą rozdzielać odpadów. (mt/mc)