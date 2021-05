Wasilków. Finał loterii PIT-owej. Kilkanaście osób otrzymało nagrody

Maj 12, 2021

źródło: UM w Wasilkowie źródło: UM w Wasilkowie

Nagrody o łącznej wartości prawie 77 tys. złotych rozlosowano wśród mieszkańców gminy Wasilków. W urzędzie miasta odbył się finał loterii PIT-owej pod hasłem: „Mieszkasz w Gminie Wasilków? Wygrywasz!”.

W trzeciej edycji zabawy wzięło udział ponad 3 tys. osób, które mogły zgłaszać się od marca do maja, pod warunkiem, że w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania wskazały Wasilków. W sumie do 18 zwycięzców loterii trafią smartwatche, telefony komórkowe, rowery górskie, robot kuchenny oraz nagroda główna – samochód hybrydowy.

– Nasza loteria PIT-owa zauważana jest również w innych częściach Polski, mnie z kolei cieszy, że mieszkańcy mogą wziąć udział w losowaniu cennych nagród. Poprzez tę zabawę uświadamiamy im również, że to jak wypełniają swoje deklaracje przekłada się na finanse gminy. Mogą liczyć na szybsze wykonanie drogi, chodnika, oświetlenia. Lepiej możemy zadbać o edukację – mówi burmistrz Wasilkowa Adrian Łuckiewicz.

Loteria PIT-owa jest dodatkowym działaniem Urzędu Miejskiego w Wasilkowie, które ma zachęcić ludzi do osiedlania się i zakładania rodzin w gminie, ale także do zostawiania tu swoich podatków.

– Dotychczasowe dwie edycje pokazały, że wzrosła nam w sposób istotny liczba nowych podatników. Po pierwszej edycji zaobserwowaliśmy wzrost na poziomie 1100 nowych podatników, przy drugiej edycji było to około 700, to są bardzo dobre wyniki, których nie mielibyśmy bez stosowania takich pozytywnych metod zachęcających do rozliczania podatku dochodowego w Wasilkowie. Do tej pory, statystycznie ten wzrost kształtował się na poziomie około 150 nowych podatników rocznie – dodaje Adrian Łuckiewicz.

Przy poprzednich edycjach zabawy nagrody były wręczane podczas Dni Wasilkowa. W tym roku, z powodu pandemii zostaną one przekazane indywidualnie. (ea)