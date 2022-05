Warto zdrowo się odżywiać i dbać o siebie. „Jesteś mamo skarbem mym”, czyli akcja BCO i OiFP

Maj 26, 2022

Fot. A. Topczewska Fot. A. Topczewska

Dlaczego warto jeść ryby? Co ma więcej witamin: cytryna czy papryka? Który chleb jest zdrowszy: jasny czy ciemny? Dlaczego witaminy są ważne i dlaczego najlepsza do picia jest woda. O tym wszystkim dowiedziały się dzieci podczas spotkania z dietetyczką, która w formie zabawy przybliżyła im zasady zdrowego odżywiania.

W Dniu Matki w OiFP przed spektaklem „Brzydkie kaczątko” grupa uczniów z Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Mozaika” uczestniczyło w spotkaniu z dietetykiem BCO, Martyną Onichimiuk, która w przystępny sposób, w formie zabawy, przybliżyła najmłodszym zasady zdrowego odżywiania. Uczniowie klas I-IV wykazali się wyjątkową wiedzą, czynnie brali udział w dyskusji i dobrze rozwiązali żywieniowy quiz.

Co znaczy zdrowo się odżywiać? – Trzeba jeść dużo warzyw i owoców, uprawiać sport, mieć zdrowy styl życia, nie jeść fast foodów – wyliczały dzieciaki. I choć przyznały, że starają się jeść zdrowo, to zdarza im się chodzić na hamburgera.

Co powinny jeść dzieci by były zdrowe? – Trzeba zwiększyć nacisk na większą ilość warzyw, a nie zawsze dzieciaki je lubią. Polska jest przodującym krajem, jeśli chodzi o otyłość wśród dzieci i aby one w przyszłości były zdrowe, trzeba przypilnować, by zdrowo się odżywiały, unikały fast foodów, napojów gazowanych, czy słodyczy. Te niezdrowe rzeczy należy ograniczyć a zwiększyć w diecie owoce i warzywa – podkreśla Martyna Onichimiuk, dietetyk BCO.

Jej zdaniem powszechnym i nieświadomym błędem rodziców jest nagradzanie słodyczami m.in. za dobre zachowanie, czy oceny.

Dzieci dostały też prezenty dla swoich mam – zdrowe, pełnozbożowe domowe batoniki z laurką przypominającą o konieczności wykonywania badań profilaktycznych i zaproszeniem do BCO.

W spotkaniu wzięły też udział dyrektor BCO Magdalena Borkowska oraz dyrektor OiFP prof. Violetta Bielecka. Uczniów odwiedzili także aktorzy w przebraniach Prosiaczka i Żaby. (at)