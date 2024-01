Warsztaty z wystąpień publicznych z Magdaleną Gołaszewską

30 stycznia, 2024

Fot. Julia Łata Fot. Julia Łata

„Masz tę moc!” – pod takim tytułem we wtorek (30.01) w Operze i Filharmonii Podlaskiej odbyły się warsztaty z autoprezentacji, wystąpień publicznych i radzenia sobie z tremą. Zajęcia poprowadziła doświadczona dziennikarka, trener wystąpień publicznych i konferansjer – Magdalena Gołaszewska.

Warsztaty były skierowane do ludzi młodych, studentów, którzy w czasie studiów bardzo często muszą występować publicznie, wygłaszać prezentacje i wychodzić ze swojej strefy komfortu.

– Tytuł moich dzisiejszych warsztatów „Masz tę moc!” to jest oczywiście nawiązanie do piosenki z „Krainy lodu”, bo chciałabym, żeby młodzi ludzie uwierzyli w to, że każdy ma tę moc – mówi Magdalena Gołaszewska. – Postaw na naturalność, postaw na siebie i mów z serca, a jeżeli ktoś mówi prawdę, jeżeli mówi coś w co wierzy i chce dać to innym ludziom, to może nawet seplenić, ale ludzie wyjdą z takiego spotkania z nim pod wrażeniem i coś z niego zabiorą. Najważniejsze to nie panikować, że panikujesz. Przyjąć tremę jako towarzysza.

Na warsztatach pojawili się studenci Politechniki Białostockiej i Uniwersytetu w Białymstoku.

– Nie mam doświadczenia w wystąpieniach publicznych, stąd też moja obecność tutaj. Stres jest, z latami już widzę, że on się jakby zmniejsza, ale jednak chciałabym popracować nad tym. Myślę, że te warsztaty mi się przydadzą. Dosyć często występuje publicznie, przy każdym wystąpieniu jest ten stres. Jest to po prostu odruch ludzki, który nam towarzyszy i nie tylko przy wystąpieniach publicznych, ale również w codziennych sytuacjach. Wiedza, którą nabędę dzisiaj przyda się na pewno w dalszym życiu.

Na warsztatach studenci dowiedzieli się jakie są cechy dobrego wystąpienia publicznego i autoprezentacji, czym jest komunikacja werbalna i niewerbalna oraz jak być dobrym mówcą.

Spotkanie zorganizowało Województwo Podlaskie i Podlaski Instytut Kultury. (jł)

Ze studentami rozmawiała Julia Łata: