Warsztaty w Politechnice Białostockiej: Jak wzmocnić pewność siebie i budować zdrowe poczucie własnej wartości?

30 września, 2025

mgr Zuzanna Hewa fot. Paweł Cybulski

W Politechnice Białostockiej trwają warsztaty rozwojowe, które pozwolą uczestnikom odkryć wewnętrzną siłę i spojrzeć na siebie z nowej perspektywy. Spotkanie w Wydziale Mechanicznym, skierowane jest do wszystkich, którzy chcą pracować nad swoją pewnością siebie oraz poczuciem własnej wartości.

Dlaczego warto wziąć udział w warsztatach?

Warsztaty „Jak wzmocnić pewność siebie i budować zdrowe poczucie własnej wartości?” to nie tylko teoria, ale przede wszystkim praktyczne ćwiczenia i techniki, które można od razu zastosować w codziennym życiu. To czas pełen inspiracji, wsparcia i motywacji do zmian.

Podczas zajęć uczestnicy dowiedzą się, jak:

rozpoznawać swoje mocne strony i korzystać z nich w życiu codziennym,

stawiać zdrowe granice bez poczucia winy,

wzmacniać pewność siebie w relacjach prywatnych i zawodowych,

budować poczucie własnej wartości oparte na autentyczności, a nie na opiniach innych ludzi.

Praktyczne podejście i realne korzyści

Warsztaty na Politechnice Białostockiej mają charakter praktyczny – uczestnicy będą brali udział w ćwiczeniach, rozmowach i zadaniach, które pomogą w utrwaleniu zdobytej wiedzy. To nie tylko spotkanie edukacyjne, ale również przestrzeń do pracy nad sobą w atmosferze akceptacji i zrozumienia.

Dzięki udziałowi w warsztatach możesz:

zwiększyć swoją pewność siebie,

poczuć większą sprawczość w życiu,

nauczyć się dbać o swoje potrzeby,

odnaleźć spokój i równowagę wewnętrzną.

Dla kogo są te warsztaty?

Warsztaty są skierowane do studentów, pracowników uczelni oraz wszystkich osób zainteresowanych rozwojem osobistym. To świetna okazja, aby zatrzymać się na chwilę i poświęcić czas wyłącznie sobie – swojej sile, emocjom i wartości.

Posłuchaj rozmowę Pawła Cybulskiego z mgr Zuzanną Hewa – psycholog prowadzącą warsztaty: