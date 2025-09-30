Home Wiadomości Warsztaty w Politechnice Białostockiej: Jak wzmocnić pewność siebie i budować zdrowe poczucie własnej wartości?

Wiadomości

30 września, 2025

Warsztaty w Politechnice Białostockiej: Jak wzmocnić pewność siebie i budować zdrowe poczucie własnej wartości?

mgr Zuzanna Hewa psycholog mgr Zuzanna Hewa fot. Paweł Cybulski
W Politechnice Białostockiej trwają warsztaty rozwojowe, które pozwolą uczestnikom odkryć wewnętrzną siłę i spojrzeć na siebie z nowej perspektywy. Spotkanie w Wydziale Mechanicznym, skierowane jest do wszystkich, którzy chcą pracować nad swoją pewnością siebie oraz poczuciem własnej wartości.

 

Dlaczego warto wziąć udział w warsztatach?

Warsztaty „Jak wzmocnić pewność siebie i budować zdrowe poczucie własnej wartości?” to nie tylko teoria, ale przede wszystkim praktyczne ćwiczenia i techniki, które można od razu zastosować w codziennym życiu. To czas pełen inspiracji, wsparcia i motywacji do zmian.

Podczas zajęć uczestnicy dowiedzą się, jak:

  • rozpoznawać swoje mocne strony i korzystać z nich w życiu codziennym,

  • stawiać zdrowe granice bez poczucia winy,

  • wzmacniać pewność siebie w relacjach prywatnych i zawodowych,

  • budować poczucie własnej wartości oparte na autentyczności, a nie na opiniach innych ludzi.

Praktyczne podejście i realne korzyści

Warsztaty na Politechnice Białostockiej mają charakter praktyczny – uczestnicy będą brali udział w ćwiczeniach, rozmowach i zadaniach, które pomogą w utrwaleniu zdobytej wiedzy. To nie tylko spotkanie edukacyjne, ale również przestrzeń do pracy nad sobą w atmosferze akceptacji i zrozumienia.

Dzięki udziałowi w warsztatach możesz:

  • zwiększyć swoją pewność siebie,

  • poczuć większą sprawczość w życiu,

  • nauczyć się dbać o swoje potrzeby,

  • odnaleźć spokój i równowagę wewnętrzną.

Dla kogo są te warsztaty?

Warsztaty są skierowane do studentów, pracowników uczelni oraz wszystkich osób zainteresowanych rozwojem osobistym. To świetna okazja, aby zatrzymać się na chwilę i poświęcić czas wyłącznie sobie – swojej sile, emocjom i wartości.

 

Posłuchaj rozmowę Pawła Cybulskiego z mgr Zuzanną Hewa – psycholog prowadzącą warsztaty: 

 

Najnowsze wiadomości
Politechnika Białostocka otwo ... więcej
Troje uczniów pocztu sztandarowego I LO w Białymstoku stoi pod tablicą pamiątkową ofiar katastrofy autokaru pod Jeżewem. Obok widoczne są kwiaty i zapalone znicze.
20. rocznica katastrofy pod Je ... więcej
chłopiec patrzący na zegarek na swoim nadgarstku
MATERIAŁ PARTNERA
#everydayyou: Odpowiedzialne d ... więcej
Piłkarze na boisku.
Rekordowe przychody Jagielloni ... więcej
Rafał Rudnicki, zastępca prezydenta Białegostoku, siedzi przy stole w studiu Radia Akadera. Ubrany w bordową marynarkę, szarą kamizelkę i krawat, patrzy w obiektyw i uśmiecha się. W tle niebieskie ścianki z logo Radia Akadera 87.7 FM.
Budżet Obywatelski 2026. Bia ... więcej
mgr Zuzanna Hewa psycholog
Warsztaty w Politechnice Biał ... więcej
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.