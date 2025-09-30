Warsztaty w Politechnice Białostockiej: Jak wzmocnić pewność siebie i budować zdrowe poczucie własnej wartości?

W Politechnice Białostockiej trwają warsztaty rozwojowe, które pozwolą uczestnikom odkryć wewnętrzną siłę i spojrzeć na siebie z nowej perspektywy. Spotkanie w Wydziale Mechanicznym, skierowane jest do wszystkich, którzy chcą pracować nad swoją pewnością siebie oraz poczuciem własnej wartości.
Dlaczego warto wziąć udział w warsztatach?
Warsztaty „Jak wzmocnić pewność siebie i budować zdrowe poczucie własnej wartości?” to nie tylko teoria, ale przede wszystkim praktyczne ćwiczenia i techniki, które można od razu zastosować w codziennym życiu. To czas pełen inspiracji, wsparcia i motywacji do zmian.
Podczas zajęć uczestnicy dowiedzą się, jak:
-
rozpoznawać swoje mocne strony i korzystać z nich w życiu codziennym,
-
stawiać zdrowe granice bez poczucia winy,
-
wzmacniać pewność siebie w relacjach prywatnych i zawodowych,
-
budować poczucie własnej wartości oparte na autentyczności, a nie na opiniach innych ludzi.
Praktyczne podejście i realne korzyści
Warsztaty na Politechnice Białostockiej mają charakter praktyczny – uczestnicy będą brali udział w ćwiczeniach, rozmowach i zadaniach, które pomogą w utrwaleniu zdobytej wiedzy. To nie tylko spotkanie edukacyjne, ale również przestrzeń do pracy nad sobą w atmosferze akceptacji i zrozumienia.
Dzięki udziałowi w warsztatach możesz:
-
zwiększyć swoją pewność siebie,
-
poczuć większą sprawczość w życiu,
-
nauczyć się dbać o swoje potrzeby,
-
odnaleźć spokój i równowagę wewnętrzną.
Dla kogo są te warsztaty?
Warsztaty są skierowane do studentów, pracowników uczelni oraz wszystkich osób zainteresowanych rozwojem osobistym. To świetna okazja, aby zatrzymać się na chwilę i poświęcić czas wyłącznie sobie – swojej sile, emocjom i wartości.
Posłuchaj rozmowę Pawła Cybulskiego z mgr Zuzanną Hewa – psycholog prowadzącą warsztaty: