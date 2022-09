Warsztaty teatralne w Teatrze Dramatycznym w Białymstoku

Wrzesień 2, 2022

źródło: Teatr Dramatyczny w Białymstoku źródło: Teatr Dramatyczny w Białymstoku

Teatr Dramatyczny rozpoczął rekrutację uzupełniającą na warsztaty teatralne dla dzieci, młodzieży i dorosłych w sezonie 2022/2023.

Instytucja od szesnastu lat realizuje warsztaty teatralne. Program zajęć dostosowany jest do wieku, poziomu umiejętności, zainteresowań oraz potrzeb uczestników. Zajęcia odbywają się w ośmiu grupach sprofilowanych wiekowo: 10+ (2 grupy), 13+ (2 grupy), 16+ (2 grupy), 19+ (2 grupy) i są prowadzone przez aktorów-instruktorów. Grupy liczą od 18 do 22 osób.

Zajęcia przeznaczone są niemalże dla każdego. Uczestnicy będą mieli szansę popracować nad dykcją, oddechem i interpretacją tekstu, poćwiczyć swoją koncentrację, pamięć oraz wyobraźnię, a także dowiedzieć się, jak świadomie używać głosu i swobodnie poruszać się po scenie.

– Od wielu lat mam niewątpliwą przyjemność opiekować się artystycznie najstarszą grupą warsztatową 19+B. Ze względu na obecny remont w Teatrze Dramatycznym, nasze cotygodniowe zajęcia i pokazy finałowe odbędą się w gościnnych przestrzeniach Białegostoku. Nasze warsztaty to szansa na powrót do marzeń, niezapomniane emocje – możliwe tylko w teatrze, cenne refleksje, poczucie spełnienia i satysfakcji, oderwanie od dnia codziennego, szansa na zatrzymanie i skupienie się na tym, co naprawdę ważne. Zachęcam i zapraszam na kolejny sezon w naszym Teatrze! – mówi Agnieszka Możejko-Szekowska, aktorka Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku.

Warsztaty trwają od października do czerwca roku następnego (rok warsztatowy powiązany jest z trybem szkolnym i sezonem artystycznym). Rok warsztatowy podzielony jest na trzy kwartały. Zakończeniem warsztatów będzie pokaz finałowy. W siedzibie Teatru trwa aktualnie remont, dlatego zajęcia oraz pokazy finałowe odbędą się w Uniwersyteckim Centrum Kultury.

Liczba uczestników jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Szczegóły są tutaj. (mt)