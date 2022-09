Warsztaty, prezentacje i koncerty – obchody Europejskich Dni Dziedzictwa

Wrzesień 15, 2022

źródło: Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku

W sobotę (17.09) chętni białostoczanie mogą wziąć udział w wydarzeniach organizowanych przez Narodowy Instytut Kultury. Tegorocznej akcji przyświeca hasło „Połączeni dziedzictwem”.

Europejskie Dni Dziedzictwa to cykliczny projekt kulturalny, społeczny i edukacyjny o wyjątkowej skali i zasięgu: co roku we wrześniu mieszkańcy Starego Kontynentu mogą bezpłatnie zwiedzić najciekawsze zabytki w swojej okolicy oraz skorzystać z szerokiego wachlarza wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych.

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego włącza się w obchody i proponuje szereg atrakcji:

– 12:00-13:30 Galeria Parter – warsztaty białego śpiewu z Martą Szałkiewicz,

– 13:30-16:00 Galeria Parter – popołudniowa partia szachów,

– 16:00-17:00 Aula na VI piętrze – Podróże po tradycji z Zygmuntem Glogerem – prezentacja poświęcona sylwetce wybitnemu historykowi, etnografowi i archeologowi połączona

z oprawą muzyczną w wykonaniu Patryka Ołdziejewskiego i Marty Szałkiewicz,

– 17:30-18:00 Aula na VI piętrze – koncert Powiatowego Zespołu Regionalnego „Jemioła” z Sokółki.

Dla uczestników Podróży po tradycji z Zygmuntem Glogerem dodatkowo przygotowano nagrody. Wydarzenie rozpocznie się o 12:00 w budynku głównym przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 14A. Wstęp wolny. (uk)