Warsztaty pisania CV na Politechnice Białostockiej. Studenci uczyli się, jak stworzyć dokument, który wyróżni ich na rynku pracy

26 listopada, 2025

fot. Paweł Cybulski fot. Paweł Cybulski

Na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej odbyły się praktyczne warsztaty tworzenia CV, skierowane do studentów chcących świadomie budować swoją ścieżkę zawodową. Spotkanie zorganizowała Wydziałowa Rada Samorządu Studentów Wydziału Mechanicznego we współpracy z Wydziałem Mechanicznym PB. Zajęcia poprowadziła mgr Ewa Kowalczuk-Czapko, starszy specjalista ds. doradztwa zawodowego z Biura Karier i Współpracy z Absolwentami PB — doświadczona trenerka, która od lat wspiera studentów w przygotowywaniu profesjonalnych aplikacji.

Jak stworzyć CV, które przyciągnie uwagę pracodawcy?

Warsztaty pod hasłem „Stwórz dokument, który wyróżni Cię na rynku pracy!” zgromadziły studentów zainteresowanych tym, jak przygotować CV, które nie tylko spełni oczekiwania rekruterów, ale również podkreśli indywidualne kompetencje i atuty kandydata.

Podczas spotkania uczestnicy:

poznali najważniejsze zasady budowania skutecznego CV ,

dowiedzieli się, jak unikać błędów , które najczęściej dyskwalifikują kandydatów na etapie selekcji,

nauczyli się opisywać swoje doświadczenie i umiejętności w konkretny i atrakcyjny sposób ,

przeanalizowali przykłady CV z różnych branż ,

otrzymali praktyczne wskazówki dotyczące układu dokumentu, grafiki oraz dopasowania CV do oferty pracy.

Szkoleniowiec podkreślała, że kluczowe jest indywidualne podejście do każdej aplikacji oraz umiejętność wyróżnienia najważniejszych osiągnięć studenta czy absolwenta — nawet jeśli jego doświadczenie zawodowe jest dopiero w budowie.

Praktyka, wiedza i natychmiastowy feedback

Dużym atutem warsztatów była możliwość pracy nad własnym dokumentem i zadawania pytań dotyczących konkretnych sytuacji. Uczestnicy ocenili zajęcia jako bardzo praktyczne, zwłaszcza że część wskazówek można było wdrożyć od razu — jeszcze podczas spotkania.

Posłuchaj relacji: