Warsztaty dla młodzieży i otwarta debata o tolerancji

Listopad 16, 2022

Warsztaty „Komunikacji bez agresji”, źródło: Facebook 100-lecie Kobiet Warsztaty „Komunikacji bez agresji”, źródło: Facebook 100-lecie Kobiet

Dziś obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Tolerancji. Święto to zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1995 roku z inicjatywy UNESCO. W Białymstoku Stowarzyszenie 100-lecie Kobiet świętuje cały tydzień.

W tym czasie uczniowie szkół średnich biorą udział w warsztatach z „Komunikacji bez agresji”.

– Chcemy dotrzeć do młodych ludzi, bo uważamy, że w nich jest przyszłość i to jest nasz potencjał – mówi Ewa Wierzbicka-Nosal ze Stowarzyszenia 100-lecie kobiet. – Rozmawiamy z nimi na temat tolerancji i punktem wyjścia jest komunikacja, by móc się właściwie komunikować ze światem i z samym sobą. Trzeba mieć dużą świadomość siebie i tego, że jesteśmy różni. Chcemy również przeprowadzić taki projekt, w którym uczniowie zorganizują w swoich szkołach kampanię dotyczącą tolerancji, tego jak oni rozumieją i postrzegają tolerancję – dodaje.

Wydarzenia zakończą się w poniedziałek (21.11) o 14:00 w Hotelu Traugutta 3 debatą dotyczącą tolerancji. Spotkanie będzie otwarte dla wszystkich, wezmą w nim udział również prawnicy, naukowcy i liderzy lokalnych organizacji pozarządowych działających na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem. (hk)