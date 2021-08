Warsztaty dla dzieci, wystawy, kino plenerowe. Obchody Święta Wojska Polskiego w Białymstoku [PROGRAM]

Sierpień 13, 2021

fot. Małgorzata Turecka fot. Małgorzata Turecka

Muzeum Wojska w Białymstoku organizuje szereg atrakcji z okazji przypadającego w niedzielę (15.08) Święta Wojska Polskiego. Udział we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny. Tego dnia muzeum będzie czynne od 12.00 do 20.00.

Będzie można obejrzeć kilka wystaw, wziąć udział w rodzinnych warsztatach czy wybrać się na seans w ramach kina plenerowego.

W aktualnej ofercie wystawienniczej instytucji są ekspozycje stałe: „Między dwiema wojnami”, „Przeciw dwóm wrogom”, „Wojsko Polskie 1956-2010” oraz wystawa czasowa „Zmechanizowani”. W ramach weekendowych spotkań ze sztuką pokazywane są obrazy Jerzego Kossaka ze scenami z wojny polsko-bolszewickiej. Natomiast w przestrzeni miejskiej można zobaczyć wystawy: „Bielecki. 1944” (ul. 11 Listopada, ogrodzenie Stadionu Lekkoatletycznego), „Do trzech razy sztuka – powstania śląskie z lat 1919-1921” (Skwer Św. Konstantyna Wielkiego), „Byłem oficerem 42. pułku piechoty” (Stadion Miejski w Białymstoku).

Muzeum zaprasza także na warsztaty „Mój własny model” w ramach cyklu „Rodzinna Niedziela”. To zajęcia edukacyjne dla dzieci w wieku 6-12 lat (z opiekunami). Co to jest model? Jak go zaprojektować? Z czego wykonać? Na te i inne pytania odpowiedzą uczestnicy warsztatów rodzinnych. Inspiracją do zaprojektowania i wykonania własnych modeli będzie wystawa pt. „Zmechanizowani”. Liczba miejsc jest ograniczona, zgłoszenia przyjmowane są w kasie muzeum (ul. J. Kilińskiego 7, Białystok, wtorek–niedziela, od godz. 9.30) oraz telefonicznie (85 741 64 49). O udziale decydować będzie kolejność zapisów. Same warsztaty rozpoczną się o 12.30 i potrwają godzinę.

Między 13.00 a 17.00 będzie można wziąć udział w pokazie modeli zdalnie sterowanych Podlaskiego Centrum Modelarskiego, od 14.00 do 17.00 działać będzie strefa dziecka z grami edukacyjnymi i drewnianymi modelami pojazdów wojskowych do składania. O 15.00 rozpocznie się godzinny plenerowy panel dyskusyjny poświęcony wpływowi popkultury na postrzeganie żołnierzy Wojska Polskiego. W dyskusji uczestniczyć będą: Andrzej Kłopotowski (komiks, media), Mateusz Szukajt (gry komputerowe), Tomasz Wesołowski (film). Moderatorem dyskusji będzie Marcin Tomkiel.

Na koniec, tj. o 18.00 w ramach kina plenerowego wyświetlony zostanie film „Cud nad Wisłą” (1921 r., reżyseria: Ryszard Bolesławski), poprzedzi go wstęp historyka Marka Gajewskiego. Wystąpienie tłumaczone będzie na język migowy. (mt)