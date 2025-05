Wampiriada 2025 – studenci oddali krew i pokazali moc pomagania

21 maja, 2025

Wampiriada 2025 w Białymstoku po raz kolejny udowodniła, że studenci mają ogromne serca! W dniach 20–23 maja 2025 roku na kampusie Politechniki Białostockiej odbywa się jedna z największych akcji honorowego krwiodawstwa w Polsce. Wydarzenie zorganizowane przez Niezależne Zrzeszenie Studentów PB przy współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku przyciąga tłumy chętnych do pomocy.

Głównym celem akcji jest nie tylko zebranie jak największej ilości krwi, ale też promowanie idei honorowego krwiodawstwa, zdrowego stylu życia i postaw prospołecznych. Podczas Wampiriady na terenie uczelni pojawiają się mobilne punkty poboru krwi, w których można oddać ten bezcenny dar. Wystarczy mieć przy sobie dowód osobisty i być w dobrej formie zdrowotnej.

– Krew to coś, czego nie da się wyprodukować w laboratorium. Każda donacja może uratować życie. Studenci po raz kolejny pokazali, że potrafią pomagać bezinteresownie – mówił jeden z organizatorów Wampiriady.

Dla wielu uczestników była to pierwsza w życiu donacja krwi. Nie zabrakło również doświadczonych dawców, którzy od lat wspierają działania RCKiK. Dziś (21.05) krew można było oddać na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej, jeśli przegapiliście taką możliwość kolejna szansa będzie już w najbliższy piątek (23.05) na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku.

Wampiriada 2025 w Białymstoku zawsze jest ogromnym sukcesem. Dzięki zaangażowaniu studentów i pracowników uczelni udaje się co roku zebrać kilkadziesiąt litrów krwi, która trafia do szpitali i placówek medycznych w całym regionie. To wydarzenie po raz kolejny pokazało, że młodzi ludzie są gotowi działać z sercem – dosłownie i w przenośni.

