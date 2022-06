Walki wojów, pokazy łucznictwa konnego, warsztaty archeologii eksperymentalnej. Piastowskie Rubieże w PMKL

Czerwiec 9, 2022

źródło: Podlaskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych „Trzaskawica” źródło: Podlaskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych „Trzaskawica”

To będzie prawdziwa podróż w czasie. W najbliższy weekend (11-12.06) w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej odbędzie się Festiwal Kultury Wczesnego Średniowiecza „Piastowskie Rubieże”.

To nowa impreza na kulturalnej mapie województwa. Jak mówi Paweł Poliński z Podlaskiego Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych „Trzaskawica”, które organizuje to wydarzenie, możemy spodziewać się wielu atrakcji. – Będą warsztaty garbowania, obróbka drzewna, wypał dziegciu, ciesielstwo, łuczarstwo, a przy okazji pokazy walk wojów, pokazy łucznictwa konnego i wiele innych atrakcji.

W sobotę z atrakcji będzie można skorzystać od 11:00 do 18:00, a w niedzielę od 11:00 do 14:30. To impreza skierowana do całych rodzin.

– Najmłodsi będą mogli np. powalczyć na piankowe miecze. Mamy też możliwości postrzelania z łuku, rzutu toporkiem, oszczepem, a także możliwości zobaczenia, jak nasi praojcowie pracowali z drewnem czy skórą. Mamy też wczesnośredniowieczną medycynę, można więc będzie sobie nawet pijawkę przyłożyć – zachęca Paweł Poliński.

Podczas festiwalu ma rozpocząć się budowa grodu wczesnośredniowiecznego Biały Stok, który finalnie ma pozostać na terenach Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej.

Podlaskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych „Trzaskawica”, które organizuje ten festiwal to dziś blisko 50-osobowa grupa miłośników historii. Stowarzyszanie działa już od ponad 15 lat. (mt)

Z Pawłem Polińskim z Podlaskiego Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych „Trzaskawica” rozmawiała Małgorzata Turecka: