Walka z wykluczeniem komunikacyjnym w Podlaskiem. 22,5 miliona złotych trafi do samorządów na połączenia autobusowe

29 grudnia, 2025

Źródło: PUW Źródło: PUW

Podlaskie samorządy otrzymają 22,5 miliona złotych na wsparcie transportu publicznego w 2026 roku. Pieniądze pochodzą z rządowego Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych i pozwolą na dofinansowanie 290 linii o łącznej długości ponad 10 tysięcy kilometrów. Wnioski o wsparcie złożyło 55 gmin i powiatów, a wszystkie zostały rozpatrzone pozytywnie.

Jak podkreśla wojewoda podlaski Jacek Brzozowski, środki pomogą przeciwdziałać wykluczeniu komunikacyjnemu, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach.

– Ten program to jest po prostu wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego, które borykają się z problemami związanymi z wykluczeniem komunikacyjnym w zakresie przewozów autobusowych. Nam bardzo zależy na tym, żeby ten zbiorowy transport publiczny autobusowy rozwijał się na terenie województwa podlaskiego jak najdynamiczniej – mówi Jacek Brzozowski.

Dzięki dofinansowaniu mieszkańcy zyskają lepszy dojazd do pracy, szkół, placówek zdrowia i instytucji kultury. (hk)