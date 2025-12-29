Home Wiadomości Walka z wykluczeniem komunikacyjnym w Podlaskiem. 22,5 miliona złotych trafi do samorządów na połączenia autobusowe

Wiadomości

29 grudnia, 2025

Walka z wykluczeniem komunikacyjnym w Podlaskiem. 22,5 miliona złotych trafi do samorządów na połączenia autobusowe

Źródło: PUW
Podlaskie samorządy otrzymają 22,5 miliona złotych na wsparcie transportu publicznego w 2026 roku. Pieniądze pochodzą z rządowego Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych i pozwolą na dofinansowanie 290 linii o łącznej długości ponad 10 tysięcy kilometrów. Wnioski o wsparcie złożyło 55 gmin i powiatów, a wszystkie zostały rozpatrzone pozytywnie.

 

Jak podkreśla wojewoda podlaski Jacek Brzozowski, środki pomogą przeciwdziałać wykluczeniu komunikacyjnemu, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach.

– Ten program to jest po prostu wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego, które borykają się z problemami związanymi z wykluczeniem komunikacyjnym w zakresie przewozów autobusowych. Nam bardzo zależy na tym, żeby ten zbiorowy transport publiczny autobusowy rozwijał się na terenie województwa podlaskiego jak najdynamiczniej – mówi Jacek Brzozowski.

Dzięki dofinansowaniu mieszkańcy zyskają lepszy dojazd do pracy, szkół, placówek zdrowia i instytucji kultury. (hk)

Najnowsze wiadomości
Czarno-biały portret Henriego Poincarégo w formalnym stroju, z brodą i okularami pince-nez, fotografia z 1913 roku, wykonana przed 1923 rokiem.
Problemy Milenijne – Hipotez ... więcej
Sylwester pod kontrolą policj ... więcej
Straż Miejska w Białymstoku, ... więcej
Sylwestrowa noc jest wyzwaniem ... więcej
Walka z wykluczeniem komunikac ... więcej
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.