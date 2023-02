Walentynkowy PSAcer już w niedzielę

13 lutego, 2023

Źródło: Schronisko dla Zwierząt w Białymstoku Źródło: Schronisko dla Zwierząt w Białymstoku

Choć walentynki są we wtorek (14.02), to w najbliższą niedzielę (19.02) będzie okazja do świętowania dnia zakochanych w towarzystwie psów. Schronisko dla zwierząt w Białymstoku po raz kolejny organizuje PSAcer.

Idea jest zawsze taka, aby mieszkańcy Białegostoku przyjechali do schroniska i spędzili czas z psami, wyprowadzając konkretnego czworonoga na spacer.

– Mamy zawsze nadzieję, że uda nam się rozpromować schronisko, wolontariat i pokazać światu nasze psy. Zawsze jest też odrobinka nadziei, że ktoś się zakocha, bo takie sytuacje też mają miejsce – mówi Monika Fiedorczuk, koordynator wolontariatu w Schronisku dla zwierząt w Białymstoku.

W PSAcerze zawsze bierze udział około 50 psów.

– Zgłasza się zawsze więcej chętnych, niż jest psów, które mogą wyjść na taki spacer z osobami, których tak naprawdę nie znają. Nie mogą iść psy chore, starsze czy takie, które nie radzą sobie w kontaktach z innymi psami – dodaje Monika Fiedorczuk.

Wykaz psów, które będą uczestniczyły w PSAcerze i zapisy będą możliwe w środę (15.02) od 19:00 na funpagu Wolontariat – schronisko dla zwierząt w Białymstoku. (hk)