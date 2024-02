Walentynkowe kartki dla pacjentów BCO

7 lutego, 2024

Akcja walentynkowa w BCO/Fot. A. Topczewska Akcja walentynkowa w BCO/Fot. A. Topczewska

Drobny gest może sprawić, że Walentynki będą niezapomniane dla tych, którzy potrzebują wyjątkowego wsparcia i uśmiechu. Pocztę walentynkową organizuje Białostockiego Centrum Onkologii.

– Dzień walentynkowy kojarzy się z miłością, ale dla nas ten dzień kojarzy się również z serdecznością, z otwartością na inność, a przede wszystkim z tym, żebyśmy nie stygmatyzowali osoby chorej onkologicznej. Musimy mówić o tym, jak bardzo ta życzliwość jest niezmiernie ważna w procesie leczenia – mówi Magdalena Borkowska, dyrektor Białostockiego Centrum Onkologii.

– Czasami słowa są ważniejsze, niż wsparcie materialne, czy też logistyczne. Słowa mogą dużo znaczyć dla osoby chorej na raka, czasami zmienić jej samopoczucie z dnia na dzień, albo z minuty na minutę – dodaje marszałek Artur Kosicki.

Dr Piotr Skalij, specjalista onkologii klinicznej, przewodniczący Stowarzyszenia do Walki z Rakiem podkreśla, że pracownicy BCO na co dzień mają w sercu hasło „Pacjent w centrum uwagi”. – Zachęcamy wszystkich, żeby tę uwagę i życzliwość dla pacjenta onkologicznego wykazać w najbliższe walentynki, ale również każdego innego dnia. Pacjenci onkologiczni naprawdę oczekują tego wsparcia. To niezwykle ważne w całym procesie leczenia.

Małgorzata Rymarska psycholog kliniczny i psychoterapeuta wskazuje, że poczta walentynkowa to tak naprawdę fala serdeczności i życzliwości zawarta w słowach. – Słowo to moc, to energia; słowo daje nadzieję. Dobre słowa wpłyną na samopoczucie i na kondycję psychofizyczną pacjentów.

Skrzynki, do których można wrzucać swoje kartki, zostały ustawione w kilku miejscach szpitala: w rejestracji głównej (przy punkcie obsługi pacjenta), w kancelarii budynku administracji (na parterze, wejście od ul. Warszawskiej) oraz w holu budynku K (wejście od ul. Ogrodowej).

Życzenia zostaną rozdane pacjentom, którzy są w trakcie leczenia oraz na szpitalnych oddziałach BCO 14 lutego. Do akcji mogą włączyć się wszyscy: osoby prywatne, instytucje, szkoły, przedszkola, studenci, czy seniorzy. (at)