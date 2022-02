Walentynki w Akaderze

Luty 11, 2022

Walentynki z akaderowym konkursem to już nasza ukochana tradycja! Nie strzelimy focha, jeśli zapomnicie, które to już nasze wspólne święto, jednak dobrze by było, gdybyście przypomnieli sobie to i owo.

Jeśli są utwory, które Was połączyły lub z jakiegoś powodu są ważne w Waszym wspólnym życiu, koniecznie opowiedzcie nam o tym. Może Ona zamówiła romantyczny kawałek na karaoke i wymownie zerkała na Ciebie podczas śpiewania refrenu? Może On przy ognisku zagrał koncertowo to gitarowe intro z „Zawsze tam, gdzie Ty”?

Stwórzcie z nami walentynkowy program Akadery! 14 lutego Wasze historie będą częścią naszej miłosnej playlisty. Piszcie w komentarzu pod konkursowym postem na Facebooku lub wyślijcie do nas maila (akadera@akadera.bialystok.pl z tytułem WALENTYNKI).

Te historie, które sprawią, że nasze serducha przyspieszą jak Lars Ulrich podczas grania „Master of Puppets” (ciiii, nie wolno o tym mówić!), nagrodzimy płytami lub zaproszeniami na małe co nieco.

Weźcie też udział w naszym Walentynkowym Muzycznym Quizie na antenie! Jeśli wiecie, kto musi się „wreszcie nauczyć, że miłości nie wolno odrzucić…”, to z podobnymi pytaniami nie będziecie mieć problemów!

Za poprawne odpowiedzi wysyłamy Was do restauracji lub kawiarni i już teraz mówimy „schowaj portfel!”.

Ściskamy mocno i czekamy na Wasz ruch!

Wasza Akadera.