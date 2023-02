13 lutego, 2023

Stowarzyszenie Faros zachęca do wykonywania testów, źródło: mat. pras. Stowarzyszenie Faros zachęca do wykonywania testów, źródło: mat. pras.

Stowarzyszenie Faros, które w Białymstoku prowadzi Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny, zachęca do skorzystania z bezpłatnych i anonimowych testów w kierunku HIV, HCV i kiły. Walentynki to dobra okazja, by zadbać o zdrowie seksualne swoje i partnera.

– Testy nie ma na celu „sprawdzenia” partnera/partnerki, czy był/a fair! Testy dla par są po to, aby budować poczucie bezpieczeństwa w związku – mówi Kamil Mrozowicz ze Stowarzyszenia Faros.

Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny działa w poniedziałki i środy w godz. 15.00-17.30 na ul. Bema 2 w lokalu 11.

– Dodatkowo z okazji poniedziałkowego Międzynarodowego Dnia Prezerwatywy, wtorkowych Walentynek i czwartkowego „Tłustego czwartku” postanowiliśmy połączyć wszystko w całość! Osoby, które odwiedzą punkt na środowych testach otrzymają bezpłatnie prezerwatywy wysokiej jakości, wraz z pakietem ulotek, będą mogły poczęstować się pączkiem no i oczywiście… zrobić testy! – dodaje Kamil Mrozowicz ze Stowarzyszenia Faros.

(mt)