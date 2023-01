W ZOO obudził się niedźwiedź, ale raczej pójdzie jeszcze spać

Styczeń 2, 2023

fot. Małgorzata Turecka fot. Małgorzata Turecka

W białostockim ZOO z zimowego snu obudził się w poniedziałek (02.01) niedźwiedź Grześ. Może to być związane z wysoką temperaturą, jak na zimę.

Reszta zwierząt w Akcent ZOO nie odczuwa ocieplenia.

– Właściwie zwierzęta zachowują się normalnie. Nie ma zmian apetytu, ponieważ są przyzwyczajone do pokarmów, które podaje się zimą – mówi Sławomir Chlabicz, zastępca kierownika Akcent ZOO. – Jedyny taki ewenement to dziś obudził się niedźwiedź, ale miejmy nadzieję, że przyjdzie ochłodzenie i pójdzie znowu spać. W tym roku miś zasnął około 10 grudnia, czyli troszeczkę sobie podrzemał. Budził się czasem, aby się napić wody, ale generalnie nie wychodził i drzemał.

Jeszcze w styczniu do ZOO trafi nowy żubr, a być może nawet dwa. Niestety nie są znane szczegóły co do wieku, ani płci zwierząt.

W Akcent ZOO są wyremontowane i przygotowane woliery dla ptaków, co oznacza, że w tym roku mogą pojawić się nowe ptaki ozdobne. (hk)