W województwie podlaskim powstanie zintegrowany systemu alarmowania, ostrzegania i łączności

25 marca, 2025

Źródło: PUW

Wymiana 50 syren alarmowych, utworzenie 6 nowych centrali i zakup 25 urządzeń do pomiaru skażenia – w taki sposób zmodernizowany będzie system ostrzegania i łączności w województwie podlaskim. To odpowiedź wojewody podlaskiego na ustawę obowiązującą od początku stycznia o obronie cywilnej i o ochronie ludności.

System będzie się składał z trzech komponentów i będzie spójny z administracją rządową, samorządową i wszystkimi służbami, które są odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom.

– Po pierwsze będzie to wymiana syren alarmowych na terenie województwa podlaskiego. Te systemy alarmowania będą teraz nowoczesne i będą polegały przede wszystkim na tym, że będą to nie wyłącznie syreny alarmowe dźwiękowe, ale także wyposażone w możliwość przekazywania komunikatów głosowych. Oprócz tego utworzone zostaną nowe centrale alarmowe, co da nam 31 central alarmowych na terenie województwa podlaskiego. Do tego dokupimy 25 urządzeń służących do pomiaru skażenia radioaktywnego, który jest także bardzo nam na terenie województwa podlaskiego – tłumaczy Jacek Brzozowski, wojewoda podlaski.

Projekt „Zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony ludności poprzez modernizację systemu alarmowania i ostrzegania w województwie podlaskim” będzie w dużej mierze realizowany przez Straż Pożarną.

– Dzięki rozbudowie systemów, większa populacja zostanie pokryta skutecznym systemem ostrzegania i alarmowania. Dodatkowo równolegle Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej prowadzi projekt związany z rozbudową systemu alarmowania, który docelowo również na terenie naszego województwa pozwoli na wymianę dodatkowych 73 nowych syren alarmowych na budynkach jednostek Państwowej Straży Pożarnej i straży ochotniczych – mówi st. bryg. Marcin Wierel, zastępca Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

Modernizacja systemu alarmowania i ostrzegania w województwie podlaskim będzie kosztować ponad 8,2 mln zł. Podlaski Urząd Wojewódzki otrzymał na ten projekt 90% dofinansowanie ze strony Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Praca związane z wymiana syren i utworzeniem nowych centrali alarmowania rozpoczną się 1 lipca. (hk)