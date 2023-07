W województwie podlaskim będzie bezpieczniej

10 lipca, 2023

Źródło: Podlaski Urząd Wojewódzki

11 podlaskich samorządów, w tym Miasto Białystok, zrealizuje w tym roku inwestycje poprawiające bezpieczeństwo mieszkańców w ramach programu „Razem Bezpieczniej’.

W sumie ponad milion złotych dofinansowania pozwoli na budowę przejść dla pieszych, sygnalizacji świetlnej, założenie monitoringu czy prowadzenie zajęć profilaktyczno-edukacyjnych.

– Działania, które były przewidziany w tej konkretnie edycji na 2023 rok skupiały się wokół dwóch celów – mówi wojewoda podlaski, Bohdan Paszkowski. – To wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych. Drugim elementem, który był głównie adresowany do organizacji społecznych, choć nie wyłącznie, to zwiększenie świadomości różnego rodzaju towarzyszących nam niebezpieczeństw w miejscach w publicznych.

W ramach programu Miasto Białystok otrzyma 100 tys. zł, dzięki czemu przejście dla pieszych na ul. Wyszyńskiego doposażone zostanie w sygnalizację świetlną, co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa pieszych udających się do pracy, szkół czy obiektów usługowo-handlowych.

Ponadto dofinansowanie otrzymają powiaty: Grajewski, Siemiatycki, Sejneński, gminy: Czarna Białostocka, Radziłów, Sokółka, Suraż, Łapy oraz miasta: Wysokie Mazowieckie i Suwałki. (hk)