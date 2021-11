W woj. podlaskim 42 tys. bonów turystycznych wciąż oczekuje na aktywację

Listopad 10, 2021

fot. Małgorzata Turecka fot. Małgorzata Turecka

ZUS przypomina o niewykorzystanych bonach turystycznych. W województwie podlaskim na aktywację wciąż czeka 42 tys. bonów.

Czasu na wykorzystanie świadczenia jest coraz mniej.

– Zgodnie z obowiązującymi przepisami bon jest ważny do 31 marca 2022 r. Nie podlega on wymianie na gotówkę ani inne środki płatnicze. Do tej pory ponad 3 mln Polaków aktywowało bony turystyczne na kwotę 2,7 mld złotych. W województwie podlaskim blisko 80 tys. uprawnionych rodziców i opiekunów również już pobrała kod płatności. Kwota aktywnych bonów w naszym regionie obecnie wynosi 72,5 mln złotych – informuje Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Mieszkańcy województwa podlaskiego wsparli branżę turystyczną kwotą ponad 47 mln złotych, płacąc za wypoczynek swoich dzieci bonem turystycznym. Jednak w całości wykorzystanych zostało jedynie 33 proc. wszystkich przysługujących w Podlaskiem bonów.

Na każde dziecko przypada jeden bon w wysokości 500 złotych. W przypadku dziecka z niepełnosprawnością potwierdzoną odpowiednim orzeczeniem, rodzice mogą liczyć na dodatkowy bon, również w wysokości 500 złotych.

Bonem turystycznym można płacić wielokrotnie, aż do wyczerpania świadczenia. (mt)