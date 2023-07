W wakacje wzrasta zainteresowanie Europejską Kartą Ubezpieczenia Zdrowotnego

28 lipca, 2023

Karta EKUZ, źródło: Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ Karta EKUZ, źródło: Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ

Blisko 30 tysięcy kart EKUZ wydał już w tym roku podlaski NFZ. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego nic nie kosztuje, a w razie nagłej choroby ułatwi za granicą skorzystanie z publicznej opieki medycznej.

Karta EKUZ to podstawa przed wyjazdem do państw UE, EFTA (czyli Islandii, Norwegii, Szwajcarii i Lichtensteinu) i Wielkiej Brytanii.

– Musimy wiedzieć, że nasze leczenie w ramach EKUZ w państwach Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii i EFTA odbywa się na takich samych zasadach jak dla obywateli tego państwa. Zatem jeśli w Bułgarii, dla mieszkańców tego kraju, badania laboratoryjne, nawet te ze skierowaniem, są odpłatne w jakieś części, to również my będziemy musieli za nie zapłacić. Jeśli Włoch częściowo płaci za wizytę u lekarza pierwszego kontaktu, to dla nas taka porada też będzie płatna, czy na przykład będąc na wakacjach w Chorwacji, gdy trafimy do szpitala, musimy liczyć się z dodatkową odpłatnością – podkreśla Beata Leszczyńska, rzeczniczka prasowa Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

Dlatego warto, oprócz wyrobienia karty EKUZ, zapoznać się z zasadami publicznej opieki zdrowotnej, która obowiązuje w danym państwie.

Kartę EKUZ może otrzymać każdy, kto jest zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego lub ma prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. Karta jest ważna wraz z paszportem lub dowodem osobistym. Co istotne, taką kartę powinna mieć każda osoba wyjeżdżająca, także dziecko. EKUZ rodzica, nie uprawnia do uzyskania pomocy medycznej dla dziecka. EKUZ dziecka jest ważny z dowodem tożsamości dziecka lub rodzica.

Po złożeniu prostego wniosku i sprawdzenia naszego prawa do ubezpieczenia, pracownik NFZ wyda kartę od ręki. (mt)