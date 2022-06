W upały trzeba zachować rozsądek

Czerwiec 29, 2022

Fot. A. Topczewska Fot. A. Topczewska

Co roku czekamy na upały, ale lekarze ostrzegają: upał grozi przegrzaniem organizmu i udarem cieplnym. Korzystając ze słońca należy zachować rozsądek, unikać przegrzania, silnego nasłonecznienia w godzinach południowych, zakrywać głowę i pić dużo płynów.

– Na niekorzystne działanie wysokich temperatur narażeni są przede wszystkim dzieci i seniorzy – wyjaśnia dr hab. nauk med. Marzena Wojewódzka-Żelezniakowicz z USK w Białymstoku. – Musimy pamiętać, że słońce jest niebezpieczne.

Konsekwencją przebywania w wysokich temperaturach jest udar cieplny. A pierwszą fazą poprzedzającą udar jest przegrzanie, gdy pojawiają się m.in. dreszcze, uczucie chłodu, poczucie pragnienia. I tego etapu nie wolno przegapić, należy wówczas zmienić otoczenie i nawadniać się – podkreśla doktor.

Uniknięcie udaru jest proste. O tym, jak bezpiecznie przebywać na słońcu, co stosować, a czego unikać? Co robić w przypadku przegrzania, a co w razie udaru cieplnego? Jakie są ich objawy i kiedy dzwonić po pomoc – mówi dr hab. nauk med. Marzena Wojewódzka-Żelezniakowicz, konsultant wojewódzki w medycynie ratunkowej, kierownik Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku.

(at)