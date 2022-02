W trzy dni dwukrotnie złamał sądowy zakaz. Został zatrzymany przez tych samych policjantów

Luty 8, 2022

fot. Katarzyna Cichoń

Zaledwie trzy dni wystarczyły 50-letniemu kierowcy, aby dwukrotnie złamać sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Okazało się, że wsiadł on za kierownicę audi pomimo zakazu, który został orzeczony za jazdę po alkoholu.

W czwartkowe popołudnie, policjanci z posterunku w Rutkach, na terenie gminy zatrzymali do kontroli audi. Za jego kierownicą siedział 50-letni mieszkaniec gminy Rutki. Po sprawdzeniu w policyjnych systemach wyszło na jaw, że mężczyzna ma sądowy zakaz prowadzenia pojazdów obowiązujący do grudnia 2024 roku. Został mu orzeczony za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości. Funkcjonariusze uniemożliwili 50-latkowi dalszą jazdę, ale to nie powstrzymało mężczyzny i trzy dni później ponownie wsiadł za kierownicę audi. Wpadł, w ręce tych samych policjantów – informują mundurowi.

Złamanie sądowego zakazu jest przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności do 5 lat. (mt)