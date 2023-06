W trakcie Dni Miasta Białegostoku doceniono zasłużonych białostoczan

26 czerwca, 2023

Urbi Meritus – Zasłużony Miastu, fot. Jerzy Doroszkiewicz Urbi Meritus – Zasłużony Miastu, fot. Jerzy Doroszkiewicz

Podczas Dni Miasta Białegostoku 2023 prezydent uhonorował i nagrodził białostockich artystów oraz białostoczan zasłużonych miastu.

Po raz 30. zostały przyznane nagrody Artystyczne Prezydenta Miasta. Za rok 2022 otrzymali je: Stanisław Ostaszewski – białostocki rzeźbiarz, w latach 1995-2010 pełnił funkcję plastyka miejskiego, w latach 2010-2022 zajmował się estetyką przestrzeni publicznej Białegostoku, Agnieszka Sadowska-Mazurek – fotografka, fotoreporterka prasowa, jurorka licznych konkursów fotograficznych, autorka wielu wystaw fotograficznych oraz Monika Dryl – aktorka teatralna, filmowa, piosenkarka, wokalistka jazzowa.

Ponad to Tadeusz Truskolaski wręczył Honorowe Wyróżnienia Prezydenta Miasta Białegostoku „Urbi Meritus – Zasłużony Miastu”. W tym roku dostało je 17 osób czy stowarzyszeń. Między innymi nagrodzeni zostali Tadeusz Beszta-Borowski, twórca białostockiego stacjonarnego hospicjum, Jędrzej Dondziło współtwórca festiwalu Up To Date, czy Wojciech Nowicki, mistrz olimpijski, a przy tym Złoty Absolwent i Honorowy Absolwent Politechniki Białostockiej.

– To oni nieustannie dostarczają nam powodów do dumy – mówi Urszula Boublej, rzecznik prasowy Prezydenta Miasta Białegostoku. – To ludzie tworzą nasze miasto, to dzięki nim ono się rozwija i kwitnie, dlatego doceniamy właśnie mieszkańców. To specjalne podziękowania za działalność na rzecz miasta godną szczególnego uznania. A wyróżnieni to ci, którzy zapisują się w szczególny sposób w historii Białegostoku.

Wyróżnienia „Urbi Meritus – Zasłużony Miastu” było przyznane po raz drugi. (jd/hk)

Relacja Jerzego Doroszkiewicza z wręczania nagród Artystycznych Prezydenta Miasta:

Relacja Jerzego Doroszkiewicza z wręczania wyróżnień „Urbi Meritus – Zasłużony Miastu”: