W ten weekend finał kampanii „Pola Nadziei”

19 kwietnia, 2024

źródło: mat. org. źródło: mat. org.

W weekend wolontariusze Fundacji „Pomóż Im” na ulicach miast w województwie podlaskim będą zbierać środki na Hospicjum dla Dzieci. To finał 14. edycji kampanii „Pola Nadziei”.

W sobotę Białymstoku zbiórki będą w galeriach i sklepach m.in. PSS Społem.

– W niedzielę odbędzie się kwesta na plantach, na Rynku Kościuszki i w tych okolicach będzie można spotkać naszych wolontariuszy żółtych koszulkach, więc będą oni widoczni – mówi Natalia Sawicka, koordynatorka wolontariatu w Fundacji „Pomóż Im”.

Kampania „Pola Nadziei” rozpoczęła się w październiku, od tamtej pory odbywały się lekcje edukacyjne w szkołach na temat działalności fundacji i idei wolontariatu.

– W tym roku liczba placówek to prawie 70 szkół, około 40 przedszkoli, dodatkowo kilka organizacji, które nas wspierają w całym województwie – mówi dr Eryk Latoch, wiceprezes fundacji „Pomóż Im”. – Sama akcja „Pól Nadziei” to jest taki moment, kiedy możemy przypomnieć dlaczego warto pomagać. Między innymi dlatego, że cała akcja pozwala nam na zapewnienie takiego codziennego funkcjonowania naszego hospicjum dziecięcego. Mamy też plany na budowę hospicjum stacjonarnego. To wsparcie będzie bardzo potrzebne, dlatego że to jest jedyne źródło, które pozwoli nam na realizację tego przedsięwzięcia, które jest bardzo potrzebne na Podlasiu.

Od października w ramach kampanii „Pola Nadziei” Fundacja „Pomóż Im” uzbierała już 140 tys. zł. (hk)