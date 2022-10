W Teatrze Dramatycznym trwają próby do spektaklu „Dekameron” w reż. Igora Gorzkowskiego

Październik 21, 2022

„Dekameron” w Teatrze Dramatycznym w Białymstoku, źródło: mat. prom. „Dekameron” w Teatrze Dramatycznym w Białymstoku, źródło: mat. prom.

Aktorzy Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku przygotowują się do najnowszej premiery. 12 listopada na scenie zobaczymy „Dekameron” w reżyserii Igora Gorzkowskiego.

„Dekameron” Giovanniego Boccaccia powstał w XIV wieku. W dziele znajduje się sto nowel, które przez dziesięć dni opowiadało sobie dziesięć osób.

– Mamy do czynienia z renesansowym tekstem. Kilka osób ucieka na wieś przed chorobą i chce zapomnieć o zarazie dżumy. Bohaterowie próbują miło spędzić czas, dlatego opowiadają sobie różne historie, które mają ich rozweselić i pomóc oderwać się od problemów. W tych opowieściach jest dużo erotyki, relacji damsko-męskich, zabawy, dowcipu, a wszystko ma być smaczne, dowcipne, lekkie i przyjemne. I mam nadzieję, że uda się to osiągnąć – mówi Katarzyna Siergiej, aktorka Teatru Dramatycznego.

Za reżyserię i adaptację odpowiedzialny jest Igor Gorzkowski.

– Tworzymy dziesięciu bohaterów, którzy wcielają się w pięćdziesiąt innych postaci w ramach dziesięciu opowiadanych historii. To jest właśnie ‚Dekameron’ teatralny. Wybrałem te historie dlatego, że mają duży potencjał. Po drugie wszystkie koncentrują się wokół kobiety jako tematu, ponieważ Boccaccio stworzył tekst dla kobiet, żeby umilić im czas i przekazać materiał do myślenia – wyjaśnia Igor Gorzkowski, reżyser spektaklu.

Igor Gorzkowski jest cenionym reżyserem i dramaturgiem. Od dziesięciu lat pełni funkcję Zastępcy Dyrektora ds. artystycznych w Teatrze Ochoty w Warszawie. Do tej pory wyreżyserował kilkadziesiąt spektakli na podstawie adaptacji prozy światowej oraz autorskich scenariuszy. Reżyser po raz pierwszy realizuje spektakl w Teatrze Dramatycznym im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku.

Scenografię przygotowuje Honza Polivka, a za kostiumy odpowiedzialna jest Joanna Walisiak.

W „Dekameronie” wystąpią: Justyna Godlewska-Kruczkowska, Arleta Godziszewska, Paula Gogol, Agnieszka Możejko-Szekowska, Katarzyna Siergiej, Kamila Wróbel-Malec, Ewelina Zawada, Dawid Malec i Sławomir Popławski.

Jedną z postaci kreuje Michał Przestrzelski, dla którego jest to pierwsza rola w Teatrze Dramatycznym.

– „Dekameron” łączy wszystko to, co teatr czyni pięknym. Z jednej strony pojawią się radosne wątki wywołujące uśmiech na twarzy widzów, a z drugiej strony trudne przemyślenia i doświadczenia, które skłonią do refleksji. Myślę, że w tym spektaklu każdy znajdzie coś dla siebie – mówi Michał Przestrzelski, aktor Teatru Dramatycznego. (mt)