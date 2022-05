W sercu Podlasia – kilka powodów, dla których powinniście zamieszkać w Białymstoku [artykuł sponsorowany]

Maj 9, 2022

Białystok, będący stolicą Podlasia, to jedno z tych miejsc, w których warto zamieszkać. Nie tylko ludzie czują się tam bezpiecznie i swobodnie, ale miasto to również zostało nazwane „zielonymi płucami Polski” a to za sprawą czystości środowiska i bliskości natury. To wszystko sprawia, że dzisiaj miasto to jest jednym z chętniej wybieranych na zamieszkanie z rodziną. Zapraszamy do lektury poniższego materiału, z którego szerzej dowiesz się co sprawia, że Białystok jest tak ceniony na rynku nieruchomości.

Miejsce, które wygrywa w rankingach

Każdy człowiek do prawidłowego i szczęśliwego funkcjonowania potrzebuje domu, który da mu spokój oraz możliwości rozwojowe. Warto więc wybierać w pierwszej kolejności miejsca bezpieczne a także dobrze oceniane w rankingach. Białystok został pozytywnie oceniony przez Komisję Europejską. Z badania wynika, że w Białymstoku żyje się lepiej niż w pozostałych polskich miastach. Komisja zdecydowała się zadać to pytanie mieszkańcom aż 79 europejskich miast. W ankiecie pytano m.in. o bezpieczeństwo, edukację, czystość czy jakość powietrza. Białystok zajął wysokie, dziewiętnaste miejsce, wyprzedzając tym samym takie metropolie jak Londyn, Barcelona, Praga czy Paryż.

Dodatkowo Białystok zajął pozycję lidera w rankingu tygodnika Wprost „Najlepsi są wszechstronni”. Został doceniony przede wszystkim za sieć ścieżek rowerowych, które przekraczają 100 kilometrów oraz ogromną powierzchnię jaką zajmują tereny zielone, tym samym wpływając na stan powietrza w mieście. Doceniony został również wysoki poziom edukacji oraz bezpieczeństwo.

Miasto to zajęło również 6. miejsce w kategorii „Kapitał ludzki i styl życia” oraz 8. w kategorii „Strategia przyciągania Bezpośrednich Inwestycji Zagranicznych” rankingu Polskich Miast przyszłości.

Białystok – miejsce, gdzie ludzie są szczęśliwi

Stolica Podlasia to również jedno z polskich miast, gdzie ludzie mogą mieć styczność z wielokulturowością. Miasto bowiem łączy w sobie tradycję i nowoczesność, a tym samym jest fascynującym turystycznie miejscem do codziennego życia i do zwiedzania.

Dzięki bliskości Puszczy Białowieskiej, mieszkańcy i turyści mogą obcować z naturą oraz uprawiać turystykę pieszą i kempingową.

Miasto dba również o rozwój rynku kulturalnego. W Białymstoku od kilku lat odbywa się Festiwal Kultur, który ma na celu edukację mieszkańców nt. kultury rodzimej oraz mniejszości narodowych.

Mieszkańcy Białegostoku czują się również usatysfakcjonowani faktem, że mają realny wpływ w tworzeniu Budżetu Obywatelskiego, który osiąga poziom 0,81% budżetu (przy średniej dla polskich miast na poziomie 0,6%) a miasto nazywają niejako „miastem w mieście” w którym wszystko znajduje się w niedalekiej odległości od siebie.

Co ważne, na decyzję o zamieszkaniu w Białystoku ma wpływ również fakt, że miasto to cały czas się rozwija – rynek mieszkaniowy kwitnie a infrastruktura miejska jest stale modernizowana (w tym m.in. powstają nowe obiekty handlowe). Miasto jest również doskonale skomunikowane ze stolicą Polski – Warszawą.

Obecnie miasto zostało podzielone na 29 osiedli.

