W rocznicę godziny „W” zawyją syreny alarmowe

Lipiec 30, 2021

fot. Małgorzata Turecka fot. Małgorzata Turecka

Białystok, jak co roku, uczci pamięć o Powstaniu Warszawskim. Uroczystość odbędzie się w najbliższą niedzielę (01.08) o 17.00 przed pomnikiem „Żołnierzom Armii Krajowej” przy ulicy Jana Kilińskiego.

W rocznicę godziny „W” w całym mieście zawyją syreny alarmowe, minutą ciszy uczczeni zostaną powstańcy warszawscy. Hołd poległym powstańcom złożą między innymi władze miasta, kombatanci, mieszkańcy Białegostoku.

1 sierpnia 1944 roku o godzinie 17.00, w okupowanej Warszawie wybuchło powstanie. Planowana na kilka dni akcja trwała aż 63 dni, co czyni Powstanie Warszawskie największym zrywem wolnościowym II wojny światowej. Do walki przystąpiło około 30 tysięcy żołnierzy Armii Krajowej, tylko 10% było uzbrojonych. Po stronie niemieckiej znalazło się około 20 tysięcy w pełni uzbrojonych żołnierzy, którzy dysponowali pancernymi jednostkami frontowymi, artylerią i lotnictwem. W powstaniu poległo kilkanaście tysięcy powstańców, zginęło ok. 150 tys. cywilnych mieszkańców stolicy.

1 sierpnia zgodnie z ustawą z 9 października 2009 roku ustanowiony został Narodowym Dniem Pamięci Powstania Warszawskiego. (mt)