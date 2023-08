W RCKiK potrzebna jest krew, brakuje zwłaszcza grupy A Rh+

30 sierpnia, 2023

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

Kończą się zapasy krwi w białostockim centrum krwiodawstwa. Potrzebni są dawcy przede wszystkim z grupą A Rh+, jak również z 0 Rh- i B Rh-.

W wakacje zapotrzebowanie na ten cenny płyn wzrasta.

– To jest traki paradoks, że jest ciężej o dawcę, a potrzebujemy więcej krwi – mówi Bartosz Szutkiewicz z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. – W tym momencie musimy się starać o dawcę. Staramy się dzwonić do dawców, wysyłać smsy, bo jest to okres, kiedy musimy zintensyfikować swoje działania, żeby pobrać tej krwi więcej, żeby zabezpieczyć potrzeby szpitali.

Krew mogą oddawać wszystkie zdrowe osoby od 18 do 65 roku życia.

– Zawsze sprawdzamy podstawowe parametry krwi, czyli przede wszystkim morfologię. Zbieramy też taki krótki wywiad medyczny, żeby wykluczyć wszelkie przeciwwskazania do donacji krwi i oczywiście badamy dawcę, żeby ocenić czy w danym dniu jego stan zdrowia pozwala, aby bezpiecznie mógł oddać krew – mówi dr n. med. Tomasz Wasiluk z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku.

Krew można oddać w siedzibie Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy Skłodowskiej codziennie między 7.00 a 14.30, w środę dłużej, bo do 17.30. (hk)