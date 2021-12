W przestrzeni Białegostoku pojawiła się tablica upamiętniająca pierwszą siedzibę regionalnej „Solidarności”

Grudzień 10, 2021

fot. Ewelina Andrzejewska fot. Ewelina Andrzejewska

Ta tablica ma przypominać o działaczach solidarnościowych. Na budynku I Urzędu Skarbowego w Białymstoku oficjalnie odsłonięto kamienną płytę upamiętniającą ludzi, którzy walczyli o wolną Polskę, przeciwstawiając się ustrojowi komunistycznemu.

Miejsce umieszczenia tablicy nie jest przypadkowe, to przy ul. Świętojańskiej 13 w latach 1980 – 1981 mieściła się pierwsza siedziba Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Białymstoku.

– Chcemy tutaj upamiętnić po pierwsze działaczy „Solidarności”, ale nie tylko, także działaczy opozycji. Osoby, które wspierały ten oddolny, społeczny ruch wolnościowy, który spowodował upadek komunizmu w Polsce – wyjaśniała Naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Białymstoku Urszula Gierasimiuk.

Urszula Gierasimiuk dodaje, że przypadająca w grudniu rocznica wprowadzenia stanu wojennego, to dobra okazja, aby wspomnieć wszystkich tych, którzy swoimi działaniami przyczynili się do upadku komunizmu w Polsce.

– To też jest dobra okazja do tego, żeby upomnieć się o te osoby anonimowe, indywidualne, które pomagały opozycjonistom w czasie wprowadzenia stanu wojennego. Pomagano również rodzinom aresztowanych, internowanych. Często są to osoby, których na kartach historii podręcznikowej nie znajdziemy, to są osoby, które robiły paczki, przynosiły listy, grypsy z więzienia.

W poniedziałek (13.12) będziemy obchodzili 40. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce.(ea)