Nabór do żłobków miejskich w Białymstoku

2 maja, 2024

Żłobek/fot. Marcin Jakowiak/UM Żłobek/fot. Marcin Jakowiak/UM

Rodzice najmłodszych białostoczan mogą składać wnioski o przyjęcie dzieci do żłobków miejskich. Rekrutacja jest otwarta przez cały rok, z wyjątkiem jednorazowych przyjęć większej liczby dzieci, które odbywają się w momencie, gdy starsze dzieci przechodzą do przedszkola. Pierwszy etap rekrutacji rozpocznie się w poniedziałek (06.05). Aktualnie w Białymstoku działa 9 żłobków miejskich. Od września dostępnych będzie łącznie 1 265 miejsc dla najmłodszych. Ponadto, rozpoczęto prace przygotowawcze do budowy kolejnego, dziesiątego żłobka miejskiego przy ul. Kawaleryjskiej. (mg)