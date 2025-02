2 lutego, 2025

Źródło: Politechnika Białostocka

Ma to służyć rozwijaniu badań interdyscyplinarnych związanych z produktami naturalnymi. W Politechnice Białostockiej powstało „natureTech – Centrum Badań Produktów Naturalnych”, które nawiązało już współpracę z uczelniami zagranicznymi.

„NatureTech – Centrum Badań Produktów Naturalnych” to nowa jednostka w uczelni, której celem jest pozyskiwanie grantów i współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

– Jeżeli ktoś potrzebuje zbadać produkty naturalne albo ktoś chciałby współpracować bazując na naszym doświadczeniu, czy to przedsiębiorcy, czy to przemysł rolniczy, ponieważ jest to dedykowane również rolnikom ekologicznym z województwa podlaskiego, to może przyjść do nas, może przyjść do Naturetech. To się idealnie wpisuje również w koncepcję Doliny Rolniczej 4.0. To się idealnie wpisuje w regionalne inteligentne specjalizacje, w krajowe inteligentne specjalizacje, więc to jest tak naprawdę odpowiedź na potrzeby ludzi, z którymi do tej współpracowaliśmy – mówi dr inż. Ewa Zapora z Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku.

„NatureTech – Centrum Badań Produktów Naturalnych” w Politechnice Białostockiej będzie również współpracować na skalę międzynarodową i już rozpoczęło współpracę z uczelniami ze Zjednoczonych Emiratach Arabskich. (hk)

Rozmowa Hanny Kość z dr inż. Ewą Zaporą z Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku: