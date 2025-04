W Politechnice Białostockiej odbędzie się Międzynarodowy Turniej Robotów EastROBO

1 kwietnia, 2025

To będzie święto pasjonatów robotyki i technologii. W sobotę (05.04) w Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej odbędzie się Międzynarodowy Turniej Robotów EastROBO. W zawodach weźmie udział ponad 190 uczestników z Polski oraz Litwy, a w 10 kategoriach zobaczymy aż 224 konstrukcji robotycznych.

EastROBO to jedna z największych tego typu imprez w północno-wschodniej Polsce.

– Zdecydowanie będzie na co popatrzeć, bo będzie bardzo dużo konkurencji. Między innymi będą LEGO Sumo, będą zwykłe kategorie Sumo, będą też line followery, ale także kategoria freestyle. Studenci, uczestnicy stworzą własne konstrukcje, które będą prezentować. Na przykład konkurencja Sumo polega na tym, że roboty stoją odwrócone do siebie tyłem, muszą obrócić się o 90 stopni i wtedy wykryć przeciwnika i zepchnąć go z ringu. Natomiast w kategorii line followery roboty muszą śledzić po prostu linię i pokonać to w jak najkrótszym czasie – mówi Bartłomiej Karanowski, współorganizator turnieju z Koła Naukowe Mobilne Systemy Inteligentne.

Na Międzynarodowy Turniej Robotów EastROBO będzie można zobaczyć różne typy konstrukcji robotycznych, spotkać młodych ludzi, którzy pasjonują się ich budowaniem oraz obejrzeć pojedynki robotów. Turniej organizuje Politechnika Białostocka, Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej, Studenckie Koło Naukowe Mobilne Systemy Inteligentne, Samorząd Studentów Politechniki Białostockiej. Zawody odbędzie się w sobotę (05.04) od 10:00 w Centrum Nowoczesnego Kształcenia. (hk)

Rozmowa Hanny Kość z Bartłomiejem Karanowskim, współorganizatorem turnieju z Koła Naukowe Mobilne Systemy Inteligentne: