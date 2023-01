W Podlaskiem powstaną nowe miejsca żłobkowe w ramach programu „Maluch+”

Styczeń 27, 2023

Więcej środków w programie Maluch+, fot. Katarzyna Cichoń Więcej środków w programie Maluch+, fot. Katarzyna Cichoń

Ponad 3 tysiące miejsc opieki dla dzieci do lat trzech może powstać w woj. podlaskim. Trwa nabór wniosków do nowej edycji programu „Maluch+” na lata 2022-2029. W Podlaskiem do wykorzystania jest blisko 175 mln złotych.

O podziale tej kwoty zdecyduje specjalny algorytm, w którym pod uwagę będzie brana liczba dzieci do lat trzech w gminie oraz poziom jej dochodów. Samorządy mogą jednak składać wnioski na większe kwoty niż przewidziane w algorytmie.

– Rząd zakłada, że opieka nad dziećmi do lat 3 będzie zapewniona w każdej gminie. Ostatnie lata to duże zmiany w tym zakresie, ale nadal mamy połowę samorządów w kraju bez takiego wsparcia rodziców, dlatego nowy Maluch+ jest skierowany głównie do gmin – mówił wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski.

Wnioski (wyłącznie w formie elektronicznej) samorządy mogą zgłaszać do 19 lutego. Urząd wojewódzki na ich ocenę będzie miały czas do 17 marca. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej planuje ogłoszenie wyników naboru do 28 kwietnia.

Na utworzenie jednego miejsca opieki gminy otrzymają ponad 35 tys. złotych. Przez kolejne trzy lata będą otrzymywały dofinansowanie na prowadzenie działalności.

W latach 2016-2021 w ramach programu „Maluch+” w Podlaskiem powstało ponad 1,8 tys. miejsc opieki, a budżet programu wyniósł 46 mln złotych. (mt)