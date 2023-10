W październiku rozpoczyna się sezon łyżwiarski 2023/2024 na lodowisku BOSiR

3 października, 2023

Działa już nowa maszynownia, jest nowy sprzęt do jazdy na lodzie i zmiany dla łyżwiarzy. Na Lodowisku Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji trwa mrożenie lodowej tafli. Pierwsze w tym sezonie ślizgawki odbędą się w środę, 4 października.

Po wielu miesiącach planowania, projektowania, kompletowania niezbędnego sprzętu i montażu z końcem września 2023 r. zaczęła działać nowa maszynownia chłodnicza Lodowiska Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. To najważniejszy element tego obiektu. Wysłużone urządzenia maszynowni zainstalowane ponad 20 lat temu, w ostatnich latach ulegały awariom, a ich naprawy wiązały się z ponoszeniem dużych kosztów. Awaria sprzed roku okazała się na tyle skomplikowana i kosztowna w usunięciu, że przesądziła o potrzebie wymiany maszynowni.

W końcu września można było rozpocząć proces mrożenia płyty lodowej na nowy sezon łyżwiarski. Teraz na zmrożoną płytę lodowiska wylewana jest warstwami woda, która zamarzając tworzy taflę lodu. Ogólnodostępne ślizgawki zaplanowane są 4 października po południu: wejścia w godz. 17:00-18:30 i 19:00-20:30.

Szykując się do kolejnego sezonu, BOSiR zakupił nowy sprzęt. Wypożyczalnia wzbogaciła się o ok. 100 nowych par łyżew hokejowych i figurowych. Jest też nowy sprzęt dla dzieci, które uczą się stawiać pierwsze kroki na lodzie. Sześć nowych przyrządów do nauki jazdy w kształcie samochodzików oraz maszyn do czyszczenia lodu dołączyło do floty pingwinków i misiów, które służą najmłodszym łyżwiarzom – informuje Anna Kopeć-Tyszkiewicz z Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Nowości i zmiany dotyczą także samej organizacji ruchu na ślizgawkach. W poprzednich sezonach łyżwiarze w dwóch kierunkach jeździli dwa razy w tygodniu. W tym sezonie zmiana kierunku jazdy będzie się odbywała codziennie co 30 minut na dźwięk gwizdka.

W tym sezonie wejścia na ślizgawki ogólnodostępne będą.:

w poniedziałki: w godz. 17.00-18.30, 19.00-21.00

we wtorki: w godz. 17.00-18.30, 19.00-20.30

w środy: w godz. 17.00-18.30, 19.00-20.30

w czwartki: w godz. 17.00-18.30, 19.00-21.00

w piątki: w godz. 17.00-18.30, 19.00-20.30

w soboty: w godz. 11.30-13.00; 13.30-15.00; 15.30-17.00; 17.30-19.00; 19.30-21.00

w niedziele: w godz. 11.30-13.00, 13.30-15.00, 15.30-17.00, 17.30-19.00, 19.30-21.00.

Poza tymi godzinami z tafli korzystają trenujący short track w Łyżwiarskim Klubie Sportowym „Juvenia”, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 6, Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego oraz drużyny hokejowe Husaria Białystok i Mała Husaria. Instruktorzy Husarii – podobnie jak w poprzednich sezonach – w weekendy będą prowadzili szkółkę łyżwiarską.

Ceny Lodowiska pozostają niezmienne. Bilet wstępu na taflę kosztuje 14 zł normalny i 10 zł ulgowy. Wypożyczenie łyżew kosztuje 9 zł przez godzinę, podobnie korzystanie ze sprzętu do nauki jazdy na łyżwach. (at)