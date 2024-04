W Operze i Filharmonii Podlaskiej trwają próby przed premierowym wystawieniem „Pajaców” oraz „Rycerskości Wieśniaczej”.

22 kwietnia, 2024

W Operze i Filharmonii Podlaskiej przy Odeskiej trwają próby do premierowego wystawienia „Pajaców” i „Rycerskości Wieśniaczej”. Całość reżyseruje wybitny reżyser operowy Michał Znaniecki.

– Nasze główne bohaterki są szargane emocjami, ale tak naprawdę są odrzucone, są źle traktowane, maltretowane. Przy swoich partnerach, rzucane na ziemię. To jest w muzyce, to nie jest interpretacja reżysera, to naprawdę jest wszystko napisane. I tutaj jeszcze podkreślamy tę potrzebę, która plącze się tak naprawdę, bo szuka rozwiązania, szuka ucieczki, wytłumaczenia. Współczesnej dzisiejszej solistce, kobiecie, jest o wiele łatwiejsze niż myślę kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu, kiedy jednak społeczeństwo nadal widziało kobietę jako pewnego rodzaju człowieka w klatce – mówi Michał Znaniecki, reżyser.

Tragiczną postać Neddy w 'Pajacach’ kreuje Marcelina Roman

– Jest to bardzo trudna postać, która jest uwikłana w nieszczęśliwe małżeństwo, bardzo patologiczne zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Jest kobietą maltretowaną. Próbuje uciec w związek pozamałżeński, który niestety też jest nieudany. Dlatego też postać jest tragiczna, ponieważ wszystko kończy się dla niej śmiercią. Nie ma wyjścia z tej sytuacji – mówi Marcelina Roman, aktorka.

Premiera „Pajaców” i „Rycerskości wieśniaczej” w operze przy Odeskiej 10 maja. (mg)