W okolicach Zabłudowa rozbito bimbrownię

Luty 4, 2021

Funkcjonariusze podlaskiej Krajowej Administracji Skarbowej zlikwidowali bimbrownię, która działała w okolicy Zabłudowa. 49-letni właściciel posesji, na której produkowano alkohol odpowie teraz przed sądem.

– Funkcjonariusze podlaskiej KAS wkroczyli do jednego z gospodarstw w gminie Zabłudów. Mundurowi podejrzewali, że mieszkający tam 49-latek wytwarza nielegalny alkohol. Ich ustalenia potwierdziły się. Podczas przeszukania posesji funkcjonariusze zabezpieczyli kompletną linię służącą do produkcji alkoholu oraz ponad 70 litrów bimbru o mocy od 50 do 90 procent – informuje st. asp. Maciej Czarnecki, oficer prasowy podlaskiej KAS.

Funkcjonariusze KAS wszczęli przeciwko mężczyźnie postępowanie karne skarbowe rekwirując alkohol wraz aparaturą do jego produkcji. 49-latek odpowie teraz przed sądem. Za nielegalne wytwarzanie alkoholu grozi mu grzywna, kara ograniczenia wolności albo kara pozbawienia wolności do roku. (mt/mc)