W Michałowie powstaną nowe mieszkania komunalne. Gmina ma już rządowe środki na ich budowę

4 sierpnia, 2023

Gmina Michałowo otrzymała 21,5 mln złotych rządowego dofinansowania na budowę domów w ramach programu „Zamieszkaj w Michałowie”. Powstaną one na działkach o powierzchni ok. 400 metrów kwadratowych.

Chodzi o wybudowanie 16 domów, w których znajdą się 64 lokale mieszkalne. Mieszkania powstaną w zaprojektowanych specjalnie z myślą o Michałowie, domach – w każdym z nich znajdą się cztery lokale mieszkalne. Będą dostępne w dwóch wariantach: 59m2 oraz 106m2.

Nowe mieszkania będą wyposażone we wszystkie media. Budynki będą przyłączone do miejskiego ciepłociągu, co zdecydowanie spowoduje, że rachunki zostaną obniżone do minimum. Do każdego mieszkania będzie przynależał ogródek, a w tych z większym metrażem dostępny też będzie garaż. Dostępne będą dwie formy nabycia nieruchomości: wynajem i wykup.

– Pieniądze są już w rękach samorządu, a jeszcze w sierpniu ogłosimy przetarg na budowę domów w ramach programu „Zamieszkaj w Michałowie”, a do końca roku powinien się też zakończyć nabór – zapewnia burmistrz Marek Nazarko.

W przeprowadzonych w 2020 roku konsultacjach zainteresowanie programem wyraziło 185 rodzin.

Wsparcie finansowe gmina otrzymała z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego, w ramach Rządowego Programu Wsparcia Budownictwa Socjalnego i Komunalnego. Z województwa podlaskiego tylko dwie gminy otrzymały takie dofinansowanie. Poza Michałowem 9 mln złotych wsparcia przyznano Łomży. (mt)