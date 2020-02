W marcu odbędą się eliminacje do Mistrzostw Europy U-21. Mecz na Stadionie Miejskim

Luty 17, 2020

Kolejny mecz eliminacji Mistrzostw Europy U-21 odbędzie się na Stadionie Miejskim w Białymstoku.

Po wrześniowym sukcesie biało – czerwonych na boisku przy Słonecznej, polscy piłkarze zmierzą się z reprezentacją Łotwy. Spotkanie, którego organizatorem jest Polski Związek Piłki Nożnej odbędzie się 27 marca. Podczas wrześniowego spotkania na trybunach było przeszło 6300 kibiców. Zastępca prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki liczy, że w tym roku zmagania przy Słonecznej obejrzy przynajmniej 5 tysięcy kibiców.

– Będzie to doskonała okazja do tego, aby pokibicować zawodnikom, którzy grali albo grają w barwach Jagiellonii, a jednocześnie są w reprezentacji U-21, czyli Patrykowi Klimali i Bartoszowi Bidzie. Przygotowaliśmy tysiąc biletów darmowych dla uczniów białostockich szkół po to, aby ten doping był jak największy. Liczymy, że co najmniej 5 tys. osób przyjdzie na stadion, po to by trzymać kciuki za naszych orłów – dodawał wiceprezydent Rudnicki.

Eliminacje do Mistrzostw Europy U-21 to nie tylko widowisko sportowe, ale także promocja Białegostoku.

– Po raz kolejny reprezentacja Polski U-21 zagra w Białymstoku. Promocja zarówno dla podlaskiej piłki, jak również miasta i Stadionu Miejskiego. Mamy dobre warunki, stadion, murawę, baza treningowa przy ul. Elewatorskiej robi wrażenie. Dlatego trener Michniewicz wraca do Białegostoku – mówił prezes Podlaskiego Związku Piłki Nożnej Sławomir Kopczewski.

Sprzedaż biletów na mecz eliminacji rozpocznie się 20 lutego i prowadzona będzie wyłącznie na stronie łączynaspilka.pl.