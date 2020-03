W maju nie pobiegniemy. Organizatorzy odwołali PKO Białystok Półmaraton

Marzec 18, 2020

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

To już pewne. Zaplanowana na 10 maja 8. edycja zawodów PKO Białystok Półmaraton nie odbędzie się.



– W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Cov-2 i biorąc odpowiedzialność za zdrowie Uczestników, Wolontariuszy i kibiców naszego wydarzenia, mając na uwadze wytyczne oraz zalecenia władz centralnych i regionalnych, podjęliśmy decyzję o przeniesieniu 8. PKO Białystok Półmaratonu oraz biegów towarzyszących z dnia 10 maja 2020 – czytamy w komunikacie Fundacji Białystok Biega, organizatora imprezy.

Organizatorzy zdecydowali o przeniesieniu imprezy na późniejszy termin. Data jednak nie została jeszcze wyznaczona.

– Sami jesteśmy biegaczami i wiemy co takie decyzje oznaczają. Niemniej jesteśmy przekonani, że w obecnej sytuacji to jedyna słuszna decyzja. Wierzymy, że spotkamy się na starcie za kilka miesięcy, kiedy wszystko wróci do normy – czytamy w komunikacie. (mt/mc)