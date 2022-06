W gorący dzień ludzie rzucają się do wody. Alkohol, szok termiczny przyczyną utonięć

Czerwiec 21, 2022

źródło: Białostockie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe źródło: Białostockie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Brak umiejętności pływania, szok termiczny i alkohol – to główne przyczyny utonięć. Ostatni gorący weekend, to czarny weekend nad wodą w woj. podlaskim. Dwie osoby utonęły w Korycinie i Czarnej Białostockiej. Niepowodzeniem zakończyły się natomiast poszukiwania mężczyzny, który wypadł z łodzi na jeziorze Rajgrodzkim.

Statystki prowadzone na przestrzeni lat pokazują że najbardziej niebezpiecznym dniem jest pierwszy weekend wakacji, gdzie jest najwięcej utonięć. – Przychodzi gorący dzień i ludzie rzucają się do wody, nie zwracając na nic uwagi – wskazuje prezes WOPR Województwa Podlaskiego, Andrzej Reucki.

Najczęstszą przyczyną utonięć jest, jak podaje prezes Reucki, brak umiejętności pływania oraz alkohol. – Organizm ludzki po alkoholu reaguje zupełnie inaczej w wodzie, niż na powietrzu i kończy się to tragicznie – mówi. Równie niebezpieczny jest szok termiczny. – Na przykład człowiek pływając na materacu nie czuje gorąca. Jeśli wpadnie do wody, nagrzane ciało zmienia temperaturę, osoba doznaje szoku termicznego – dodaje Andrzej Reucki.

Podkreśla jednocześnie, by pływając łódką czy kajakiem, należy zaopatrzyć się w kamizelkę ratunkową.

Jak ratować tonącego? – Bezpośredni kontakt z tonącym to ostateczność. Chwyt tonącego jest wyjątkowo mocny i trudny do uwolnienia się. Ratując topiącego się człowieka, należy użyć jakiegokolwiek sprzętu, albo nawet koszuli – informuje prezes WOPR.

By jeszcze lepiej się szkolić, ratownicy białostockiego WOPR mają do dyspozycji angielski wynalazek: to manekin, ważący ok 60-70 kg, który imituję osobę nieprzytomną. Manekin kosztował ponad 5 tys. złotych, dotychczas taki sprzęt do szkoleń miało tylko województwo świętokrzyskie. (at)

Z prezesem WOPR Województwa Podlaskiego, Andrzejem Reuckim rozmawiała Aneta Topczewska: