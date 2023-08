Na Politechnice Białostockiej spotkali się przedstawiciele klubów sportowych w ramach trwających igrzysk LZS

25 sierpnia, 2023

W Białymstoku trwają XXVI Ogólnopolskie Igrzyska Ludowych Zespołów Sportowych. Startuje w nich 1,5 tys. sportowców z całego kraju. W piątek (25.08) przedstawiciele klubów, sportowcy oraz działacze LZS spotkali się w Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej na uroczystości podsumowania.

W czwartek (24.08) na Stadionie Lekkoatletycznym odbyło się oficjalne otwarcie igrzysk, w trakcie którego zapłonął znicz, który będzie się palił do soboty (26.08), kiedy to igrzyska się zakończą. Impreza podzielona jest na trzy bloki: sportowy, rekreacyjny i integracyjny. A uczestnicy konkurują w takich dyscyplinach jak: lekka atletyka, zapasy, podnoszenie ciężarów, piłka siatkowa plażowa, piłka siatkowa na trawie, przeciąganie liny, trójbój, czy wyciskanie odważnika.

– Ludowe Zespoły Sportowe od lat wychowują sportowców przede wszystkim w Polsce powiatowej – mówi Mieczysław Baszko, prezes rady głównej Krajowego Zrzeszenia LZS. – Ci sportowcy, którzy są teraz w szkołach średnich, wybierają szkoły wyższe m.in. Politechnikę Białostocką. Tutaj trzeba być dumnym, że największą sławę mamy z Politechniki Białostockiej, czyli Wojciecha Nowickiego.

Prof. Mirosław Świercz, prorektor ds. rozwoju Politechniki Białostockiej uważa, że wszystkie działania uczelni zmierzające do rozwijania zainteresowań sportowych i infrastruktury sportowej się zwracają, jeśli chodzi o sukcesy młodych ludzi.

– Zaszczepienie tej miłości do sportu już od przedszkola powinno się uczyć, a uczelnia nie powinna o tym zapominać. Uczelnia powinna to kontynuować i przeznaczać część środków budżetowych na to, aby tym sportowcom umożliwić rozwój talentu – mówi prof. Mirosław Świercz. – Ta budowa, które teraz na Politechnice Białostockiej trwa, czyli kompleks boisk i w perspektywie też duża hala widowiskowo-sportowa to też znacząco poprawi nasze możliwości zachęcania studentów do uprawiania sportu.

XXVI Ogólnopolskie Igrzyska Ludowych Zespołów Sportowych Białystok 2023 zakończą się w sobotę (26.08). (hk)

