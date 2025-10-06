W Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej trwa wystawa „I Am Pfeilstorch”. Pierwszy Festiwal Białoruskiej Współczesnej Sztuki Wideo

6 października, 2025

fot. Uladzimir Hramovich fot. Uladzimir Hramovich

W Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej otwarto wyjątkową wystawę „I Am Pfeilstorch”, będącą częścią pierwszego Festiwalu Białoruskiej Współczesnej Sztuki Wideo – SAMASIEJ. Festiwal po raz pierwszy w Polsce prezentuje tak szeroki przegląd najnowszej twórczości artystów i artystek z Białorusi oraz krajów sąsiednich.

fot.-Uladzimir-Hramovich-4 Zdjęcie 1 z 10

Bocian ze strzałą – symbol przetrwania i powrotu

Motywem przewodnim wystawy jest bocian Pfeilstorch – ptak, który w XIX wieku został odnaleziony w Niemczech z afrykańską strzałą w ciele, ale mimo rany wrócił do Europy z migracji.

– To niezwykła metafora współczesnej emigracji, szczególnie tej przymusowej, która dotyka ludzi z Białorusi, ale też z innych regionów świata – z Afryki czy Bliskiego Wschodu. Bocian, który przeżył i wrócił, stał się dla mnie symbolem przetrwania, siły i powrotu do korzeni – mówi Uladzimir Hramovich, kurator wystawy.

W jego interpretacji bocian staje się uniwersalnym znakiem doświadczenia migracji, rozdarcia między domem a obczyzną, a także tęsknoty za miejscem, które już nie jest takie samo.

Sztuka na pograniczu kultur i emocji

Wystawa prezentuje prace 12 artystów i artystek z Białorusi, Polski, Niemiec i Litwy, którzy w formie wideo eksplorują tematy granic – geograficznych, politycznych, emocjonalnych i duchowych.

Wśród zaproszonych twórców znaleźli się m.in. Bergamot, Jura Shust, Nadya Sayapina, Yulia Tsvietkova, Roza Busel, Lesia Pcholka, Dasha Sazanovich, Tania Licheuskaya, Tytus Szabelski-Różniak, Ulad Bokhan, Hanna Paniutich i Marija Nemčenko Aržanych.

Sztuka jako forma oporu i przetrwania

Dla kuratora i uczestników festiwalu sztuka wideo to nie tylko narzędzie ekspresji, ale również sposób przetrwania w świecie naznaczonym politycznymi napięciami i przymusową emigracją.

– Artyści zawsze pracują z problemami, z rzeczami, które inni wolą przemilczeć. Czasem z bólu powstaje coś pięknego. My pokazujemy te słabe strony życia – traumy, niewidoczne problemy – i zamieniamy je w mocną sztukę – mówi Hramovich.

Wystawa „I Am Pfeilstorch” jest więc także próbą odpowiedzi na pytanie, jak sztuka może leczyć, jednoczyć i opowiadać o tym, co trudne.

Festiwal SAMASIEJ – nowe miejsce dialogu kulturowego

Festiwal SAMASIEJ organizowany jest przez Centrum Kultury Białoruskiej w Białymstoku we współpracy z Politechniką Białostocką, Fundacją Mochnarte i Galerią Arsenał. Wydarzenie odbywa się pod patronatem Rektor Politechniki Białostockiej.

Program festiwalu obejmuje nie tylko wystawę, lecz także:

spotkania i rozmowy z artystami,

warsztaty twórcze,

pokazy filmów dokumentalnych,

koncerty muzyki eksperymentalnej,

oprowadzania kuratorskie w językach: polskim, białoruskim i angielskim.

– To pierwsza edycja, więc zobaczymy, jak publiczność przyjmie tę formułę. Może w przyszłości zrobimy pokaz na ulicach miasta, może tylko projekcje na dużym ekranie. Najważniejsze, że to początek nowego dialogu o sztuce i wolności – podkreśla kurator.

Informacje praktyczne

📅 Termin: 3–7 października 2025

📍 Miejsce: Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej, ul. Zwierzyniecka 16, Białystok

🎟️ Wstęp: bezpłatny

(pc)