W centrum Białegostoku stanie pomnik prof. Bartoszewskiego. Miasto ogłosiło konkurs na jego koncepcję

Styczeń 7, 2021

fot. Dawid Gromadzki/ UM Białystok

Białostocki magistrat ogłosił konkurs na opracowanie koncepcji pomnika prof. Władysława Bartoszewskiego. O tym, że taki monument ma pojawić się w przestrzeni miasta zdecydowali w maju ubiegłego roku miejscy radni.

Pomnik prof. Bartoszewskiego ma stanąć w okolicach ronda Lussy.

Projekt monumentu powinien zawierać postać – rzeźbę, tablicę memoratywną oraz jak czytamy w regulaminie konkursu „wyrażać refleksję nad życiem i działalnością profesora – więźnia Auschwitz, żołnierza AK, uczestnika powstania warszawskiego, historyka oraz polskiego dyplomaty”.

Najlepsza koncepcję wyłoni kapituła, w skład której wejdą artyści – rzeźbiarze i urzędnicy. Dodatkowo dla autorów najciekawszych prac przewidziano nagrody finansowe. Pierwszą w wysokości 15 tys. złotych, drugą – 7,5 tys. złotych. Przyznane będą także dwa wyróżnienia w wysokości po 3,5 tys. złotych każde.

Do 1 lutego zainteresowani mogą składać wnioski w białostockim magistracie o dopuszczenie do udziału w konkursie. Następnie osoby zakwalifikowane do 22 kwietnia będą miały czas na złożenie projektów. Publiczne ogłoszenie wyników zaplanowane jest na 30 kwietnia. Następnie na początku maja zostanie zorganizowana wystawa pokonkursowa.

Na budowę pomnika miasto przewidziało 300 tys. złotych. Kwota obejmuje całokształt prac, tj. rzeźbiarskich, projektowych oraz budowlano-montażowych. (ea/mc)