W centrum Białegostoku pojawił się mural promujący kulturę ludową

Listopad 12, 2020

fot. Ewelina Andrzejewska fot. Ewelina Andrzejewska

Ściana tradycją utkana – w centrum Białegostoku powstał nowy mural inspirowany tkaniną dwuosnowową.

Malowidło znajduje się przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie 13 i cieszy między innym oko osób stojących na przystanku autobusowym.

Pomysłodawcą stworzenia dzieła jest Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej, a jego twórcami Grzegorz Radziewicz i M. Cejrowski.

Malowidło ma 6 metrów szerokości i 27 metrów długości. Kształtem przypomina wieżę ze spadzistym daszkiem, który tworzy logo Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej. Pozostałą część kompozycji wypełniają wzory z tkaniny dwuosnowowej Felicji Puzanowskiej z 1986 roku przedstawiające scenki rodzajowe; przyrodę, ludzi pracujących w polu, czy jadących wozem zaprzężonym w konie.

– Oczywiście jest to promocja muzeum, ale przede wszystkim chcemy wpierać kulturę ludową. Warto wspierać tkaninę dwuosnowową, tkaczki, ponieważ jest już ich bardzo mało, zaledwie kilkanaście w województwie podlaskim. Co prawda staramy się to robić poprzez pomaganie im, pośredniczenie w realizacji różnych projektów, ale taka forma promocji jak chociażby ten mural, myślę, że też jest ważna. Pokazujemy, że obrazki wzięte z tkaniny mogą zaistnieć również na innym gruncie – mówiła wicedyrektor Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej Beata Matyskiel.

Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej ma w swoich zbiorach największą w Polsce, liczącą prawie siedemset sztuk kolekcję tkanin dwuosnowowych. (ea/mc)

Relacja Eweliny Andrzejewskiej