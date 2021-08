W Biebrzańskim Parku Narodowym będzie rozbudowana ochrona przeciwpożarowa

Sierpień 22, 2021

fot. Małgorzata Turecka fot. Małgorzata Turecka

Biebrzański Park Narodowy zyska nowoczesną ochronę przeciwpożarową. Dzięki umowie podpisanej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska, na tym cennym przyrodniczo obszarze powstanie system przeciwdziałania rozprzestrzeniania się ognia o wartości 5 mln zł.

Pożary stanowią w parku jedno z największych zagrożeń, co roku odnotowuje się ich od kilku do nawet kilkudziesięciu. W kwietniu ubiegłego roku ogień zniszczył blisko 6 hektarów terenów, głównie ekosystemów nieleśnych.

Takim sytuacjom ma zapobiegać rozbudowany system składający się z ulepszonego monitoringu i detektorów dymu. W ramach projektu kupiony zostanie również sprzęt i wyposażenie do prewencji przeciwpożarowej oraz akcji ratunkowych m.in.: samochody patrolowo-gaśnicze, mobilne zestawy gaśnicze szybkiego reagowania, ciągnik, beczkowóz, drony oraz łódź.

Projekt ma być zrealizowany do końca 2022 roku.

Biebrzański Park Narodowy jest jednym z najmłodszych parków, został utworzony we wrześniu 1993 roku. Zajmuje on powierzchnię prawie 60 hektarów, tworzą go naturalne zbiorowiska wodne, bagienne i leśne, w tym największy w kraju zespół torfowisk niskich. (ea)